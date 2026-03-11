Aislinn Derbez reaparece en redes tras presuntas inconsistencias en el acta de defunción de su mamá: ¿Se enojó?

La actriz y modelo Aislinn Derbez volvió a aparecer en redes sociales en medio de la controversia que ha surgido recientemente en torno al fallecimiento de su madre, la actriz y actriz de doblaje Gabriela Michel. La polémica comenzó luego de que la periodista de espectáculos Ana María Alvarado revelara que existirían supuestas inconsistencias en el acta de defunción, situación que habría impedido iniciar el proceso de sucesión testamentaria.

Aislinn Derbez / Instagram

¿Qué inconsistencias se mencionaron sobre el acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez?

La controversia comenzó cuando la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que el trámite de la sucesión testamentaria no pudo realizarse debido a presuntas inconsistencias detectadas en el acta de defunción de Gabriela Michel.

Según lo que se informó, las hijas de la actriz tenían programada una cita en una notaría para iniciar formalmente el proceso legal correspondiente a la herencia. No obstante, una de las involucradas no habría acudido debido a dudas relacionadas con algunos datos del documento.

Durante la emisión del programa en el que se abordó el tema, la periodista explicó que las inconsistencias estarían relacionadas con detalles como el día del fallecimiento, el lugar en el que ocurrió y la causa de muerte registrada en el acta.

“Me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción, cosas que no todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó. Tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa. Están averiguando qué pasó” Ana María Alvarado

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si estas dudas ya fueron aclaradas o si se inició algún proceso para revisar el documento. Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre el avance del trámite legal.

¿Qué publicó Aislinn Derbez en redes sociales tras la polémica por la muerte de su mamá?

En medio de la conversación generada por esta información, Aislinn Derbez se mantuvo activa en sus redes sociales. La actriz no hizo declaraciones directas sobre las supuestas inconsistencias en el acta de defunción de su madre.

Sin embargo, compartió varias historias en su cuenta de Instagram. Entre ellas destacó una fotografía en la que aparece acompañada de su familia paterna.

En la imagen se observa a Aislinn disfrutando de un viaje junto a su padre, el actor y comediante Eugenio Derbez, así como con sus hermanos José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

La publicación llamó la atención de los seguidores de la actriz debido a que apareció poco después de que se difundiera la información sobre las presuntas irregularidades en el documento relacionado con la muerte de Gabriela Michel.

Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha emitido comentarios públicos para confirmar o desmentir lo dicho sobre el acta de defunción. Tampoco ha dado detalles sobre el proceso de sucesión testamentaria.

Aislinn Derbez / Captura de pantalla

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, reconocida actriz de televisión y de doblaje, murió el lunes 24 de noviembre, de acuerdo con el anuncio realizado en ese momento por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento, Aislinn Derbez compartió un mensaje en el que informó que su madre había perdido la vida después de sufrir un infarto. La actriz era conocida por su trayectoria dentro del mundo del doblaje en México, además de su participación en distintos proyectos televisivos.

La noticia de su muerte generó reacciones entre colegas del medio artístico y seguidores, quienes expresaron condolencias a la familia. A varios meses de su fallecimiento, el tema volvió a colocarse en la conversación pública luego de que se mencionaran las supuestas inconsistencias en el acta de defunción y el retraso en el proceso de sucesión testamentaria.

