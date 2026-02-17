Aislinn Derbez aplaude la parodia a la prensa con La cotorrisa y Gabo Cuevas se le va a la yugular: VIDEO

Hace unas semanas, Aislinn Derbez recibió a Slobotzky en su podcast “La magia del caos”, donde celebró la parodia que él y Ricardo Pérez de La cotorrisa hicieron sobre la prensa. Sus comentarios provocaron la indignación de Gabo Cuevas, quien no dudó en arremeter contra la actriz.

¿Cómo fue la parodia que conductores de ‘La cotorrisa’ hicieron sobre la prensa?

‘La corporrisa’, canal secundario de ‘La cotorrisa’, compartió su propio “show de chismes” llamado ‘No tenemos vida’, en el que hace sátira de programas como ‘Ventaneando’ y ‘Sale el sol’. Esto ocurrió tras el conflicto entre Ricardo Pérez y la prensa, luego de que el comediante acusara a los medios de ser responsables del tropiezo y caída de su novia, Susana Zabaleta.

En algún punto de la “emisión”, se mostró el problema que tuvo Rori al tratar de entrevistar a los reporteros. Slobotzky, quien estaba caracterizado de mujer y que, para muchos, hacía referencia a Pati Chapoy, indicó que su “colega” solo estaba haciendo “su trabajo” y lo recibieron con “una lluvia de agresiones”.

“Nuestro especial se convirtió en la víctima de un ataque brutal a plena luz del día…. se convirtió en un ring improvisado de lucha”, dijo.

Poco después, Ricardo Pérez, quien aparentemente hacía referencia a Pedro Sola, mostró las ‘heridas’ de Rori y comenzó a “hablar mal” de “los de La cotorrisa”, asegurando que todos sus integrantes tomaban sustancias ilícitas.

Parodia de La cotorrisa

¿Qué dijo Aislinn Derbez a Slobotzky sobre la parodia a la prensa de la cotorrisa?

Durante la participación de José Luis Slobotzky en “La magia del caos”, Aislinn Derbez confesó que le gustó mucho el sketch en el que se burlaban de la prensa.

“Buenísimo por cierto. Gracias, lo disfruté tanto, Lo vimos con toda la familia, todos de ‘Bravo’ por fin que alguien se las regrese”, comentó.

“Se vio demasiado buena onda tu reportero, se hubiera ido a la yugular, andaba demasiado buena onda... yo digo que lo hagas más seguido, vuélvelo a hacer, pero que Rori se ponga las pilas”, comentó.

Además reveló tanto ella como su padre han sido acosados por la prensa en varias ocasiones. “Obviamente mi familia y todos hemos sido acosados”.

Gabo Cuevas se le va a la yugular a Aislinn Derbez por celebrar la parodia de La cotorrisa a la prensa. / Redes sociales

¿Qué le djo Gabo Cuevas a Aislinn Derbez por celebrar parodia de La cotorrisa a la prensa?

Gabo Cuevas arremetió contra Aislinn Derbez por sus comentarios apoyando a ‘La cotorrisa’ tras su parodia a la prensa. Fue en el programa de radio “Fórmula espectacular.”

“Cuando escuché esto me sacudió mucho su discurso, porque cuando la encuentro en la prensa siempre es encantadora; nunca la he sentido acosada, y ella hablaba de que se ha sentido acosada por la prensa. Entonces, si no te gusta el calor, no te metas a la cocina, porque ellos han abierto la puerta a la prensa”, agregó el conductor.

Gabo aseguró que la prensa siempre ha arropado a la familia Derbez y que le pareció triste pensar que se celebraron el trato a la prensa en esta parodia:

“En el caso de Aislinn vendió su boda con Mauricio con la prensa, creo que yo que ahora que salga a decir que se alegra por cómo humillaron a la prensa, está muy mal, porque la neta si los entrevistamos es por ser hijos de Eugenio Derbez, no me vas a decir que es la mejor actriz de México. Perdón que lo diga ella es el efecto de ser bendecida por un apellido, porque cuando nadie la pelaba ahí estábamos, si realmente te saca ronchas la prensa ya no vayas a eventos y ya no convoques medios”,concluyó.

