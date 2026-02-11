Poncho de Nigris admite que Gabo Cuevas “lo hizo llorar” tras advertencia de demanda; su esposa reacciona

Poncho de Nigris vuelve a estar en medio de la polémica. Esto, tras el fuerte encontronazo que tuvo con el periodista Gabo Cuevas durante la conferencia de prensa del King Royale 2026. El comunicador ya advirtió que tomará acciones legales.

Por supuesto, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ no se quedó callado y ya dejó clara su postura ante toda esta situación, ¡Reconoció que Cuevas lo había hecho llorar! Esto fue todo lo que dijo.

¿Por qué Poncho de Nigis y Gabo Cuevas se pelearon?

El pleito entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas se remonta a 2025. En aquel entonces, el también presentador, a través de redes sociales, criticó a la celebridad y afirmó que le llegaría su “karma” con alguno de sus hijos.

“No me voy a ir sin ver su karma, ¿y cuál va a ser su karma? ¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos”. Gabo Cuevas

Para Poncho, esto, supuestamente, fue una forma de “desearle la muerte a sus hijos”, por lo que en ese momento hasta lo retó a que se lo dijera “de frente”. Ahora, durante la conferencia de prensa del King Royale, el influencer vio a Gabo haciendo un enlace en vivo para su programa ‘Dulce y picosito’.

Sin intención de mediar, le exigió al periodista que se retirara del lugar y le recordó las palabras que dijo en contra de sus hijos. Si bien Gabo intentó explicarle que estaba sacando su comentario de contexto, De Nigris no quiso escuchar.

No solo le jaló su auricular y dañó uno de sus teléfonos en el proceso, sino que también lo calificó de “cobarde” y reiteró su petición de que se fuera del lugar: “No... no vas a entrar... dijiste algo de mis hijos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué le deseaste a mis hijos? Dijiste: ‘¿Cuál va a ser mi karma?’ Pin… pocos hue…“, se le escucha decir a Poncho.

Tras lo ocurrido, Gabo advirtió que tomará acciones legales, asegurando que quiere asentar un “precedente” para que se respete a la prensa digital. La demanda será por “agresión verbal y daños a su equipo de trabajo”.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris a la demanda de Gabo Cuevas?

En una entrevista reciente, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre su conflicto con Gabo Cuevas. La celebridad continúa firme en su postura de que el comunicador se metió con su familia. Lo volvió a tachar de “cobarde” y le pidió a la gente que ya no le diera “foco”.

Afirmó que nunca fue su intención dañar su equipo y que solo le quitó el auricular para que lo escuchara, sosteniendo que su celular se rompió por usar audífonos de “jodi...”.

Poncho de Nigris “Ya no le den cuadro. Le fui a reclamar porque él, en un programa, dijo que yo iba a pagar un karma con uno de mis hijos, que le iba a pasar algo a alguno de mis hijos… Se puso como niñita a llorar. Está diciendo que le pegué. No le pegué, simplemente le quité los auriculares para que me escuchara. Estaban pegados al celular porque usa los de cable, los de jod...”

La celebridad admitió que las palabras de Cuevas lo hicieron llorar en su momento y sostuvo que no se arrepiente de haber reaccionado de esa forma.

“Siempre he respetado la prensa, pero se metió con mis hijos. No (no voy a emprender acciones legales). Cuando yo vi ese comentario que hizo, me salieron las lágrimas de coraje. Ya no quiero hablar más del tema, mejor vean el video”, expresó.

Poco después de esto, Poncho compartió una imagen de él tomando café en una taza que decía: “Lágrimas de mis enemigos”, algo que fue interpretado como una indirecta para Cuevas.

¿Cómo reaccionó Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, ante la polémica con Gabo Cuevas?

Si bien Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, no se ha pronunciado de forma directa, Gabo Cuevas, a través de su canal de YouTube, contó que se había contactado con ella para disculparse y aclarar que nunca le deseó mal a sus hijos.

“Yo lo externé, le quise pedir una disculpa de manera frontal, de manera personal. Esta disculpa está enfocada a la mamá de estos niños, que se está hablando de un calificativo muy fuerte. La palabra es muy fuerte. Yo lo intenté hacer. Se veía muy incómoda ella”, mencionó.

Según su versión, Mistral simplemente se limitó a dar las gracias por la disculpa. Hasta el momento, la regiomontana no ha dado mayor comentario.

