Gabo Cuevas demandará a Poncho de Nigris tras ser atacado en plena conferencia del Ring Royal

El reportero de espectáculos Gabo Cuevas anunció que emprenderá acciones legales contra Poncho de Nigris, luego del altercado que protagonizaron durante la presentación de Ring Royale. El periodista dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que no piensa dejar pasar lo ocurrido.

En ese contexto, Cuevas adelantó que buscará proceder por la vía jurídica, aunque admitió que todavía está revisando cómo llevará el proceso.

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas en la conferencia del Ring Royal?

Poncho de Nigris y el periodista Gabo Cuevas protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la presentación del Ring Royal 2026.

Todo comenzó porque Gabo Cuevas se encontraba transmitiendo en vivo para “Dulce y picosito” cuando, desde el suelo y acomodando su cámara, levantó la mirada y advirtió: “Ahí viene Poncho de Nigris”. En segundos. Poncho llegó furioso y lo encaró frente a todos los medios:

“Tú no entras porque dijiste algo de mis hijos, ¿te acuerdas?”, arremetió Poncho.

Gabo Cuevas trató de responderle que estaba trabajando y que jamás había hablado de sus hijos, pero el regiomontano seguía molesto y continúo alterado

Poncho le recordó el supuesto comentario del “karma” que —según él— involucraría a sus hijos. Ahí fue cuando la confrontación explotó y Poncho elevó el tono:

“¿Cuál va a ser mi karma? ¿Qué les iba a pasar a mis hijos? ¡P%k# poco hombre! No vas a entrar, cab..!”, dijo Poncho de Nigris

Acto seguido, Poncho le arrebato los audífonos y tiro su celular al suelo. Con esa acusación directa, Poncho sugería que Gabo habría insinuado una tragedia en su familia, algo que el periodista negó una y otra vez. La escena quedó registrada en vivo.

¿Cómo surgió el conflicto entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas?

Este pleito comenzó en octubre, cuando Poncho de Nigris, Gabo Cuevas aseguró que pagaría su karma con uno de sus hijos. Según el regiomontano dio a entender que uno de sus hijos presuntamente podía morir:

“Hay un tipo que se llama Gabo Cuevas que acaba de hacer un comentario muy fuerte hacia mis hijos, eso no tiene perdón de Dios para mí los hijos son lo más importante, dijo que yo iba pagar un karma no sé porque, no he hecho daño a nadie, dijo que tengo que pagar un karma y que va ser con mis hijos, ahí si me dolió tanto lloré de sentimiento y de coraje, eso si pasa todo límite, toda línea, toda forma”, dijo.

Con coraje, Poncho anunció que confrontará al comunicador cara a cara:“Voy hacer que lo diga en mi cara hincado, por el coraje que tengo ahorita por él por incitar, lo repitió muchas veces como diciendo que uno de mis hijos se iba morir, eso le puede pasar a cualquiera porque todos nos vamos a morir, pero que lo diga de esa manera para llamar la atención, generar números”.

Después de que el regiomontano acusara públicamente Gabo Cuevas de haber deseado un mal a sus hijos, el periodista salió a defenderse y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

En su espacio de transmisión en ‘Cállate los ojos’, Gabo Cuevas reveló que Poncho le envió mensajes de WhatsApp tras la controversia, en los que lo acusaba directamente de haberse metido con su familia.

Gabo explicó que sus comentarios no tenían nada que ver con desearle la muerte a los hijos de Poncho, sino que estaban vinculados con la polémica de Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris. Ella acusó que su relación terminó porque comenzó a crear contenido exclusivo.

De acuerdo con Cuevas, lo que él señaló fue un escenario hipotético: “Dije que con los hijos uno paga, pero me refería justo a lo de Valeria, dando a entender que uno de tus hijos se pueda enamorar de alguien con una página a... O sea, fue eso”.

Gabo Cuevas aseguró que Poncho de Nigris le rompió el celular y advierte demanda contra él

Gabo Cuevas aseguró que, además del altercado público, Poncho de Nigris presuntamente dañó su equipo de trabajo, incluido su teléfono celular.

El periodista explicó que, aunque entiende que podían pedirle retirarse del evento, considera que la reacción del influencer fue excesiva y terminó afectando directamente su labor como reportero, por lo que llevará el caso al terreno legal.

“El señor tenía el privilegio de correrme pero no tenía derecho de romperme la estrategia de trabajo ni de jalarme el micrófono ni de insultarme. Esto me ha llevado a tomar la decisión y decidir que sea de la manera legal, no sé cómo, no sé cuanto me gasté, pero lo voy a hacer por respeto a mi trabajo, porque no se vale las calumnias, quiero que me compruebe que yo dije que el karma lo iba pagar con la vida de sus hijos, no sé si el señor se tomó el tiempo de ver el video”, finalizó.

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado a las declaraciones de Gabriel Cuevas. Sin embargo, usuarios esperan que muy pronto de réplica de este asunto.

