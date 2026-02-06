Poncho de Nigris anuncia que lograron ‘separarlo’ de Marcela Mistral: “Decidió dejarme”

Hace unos días, Poncho de Nigris y Marcela Mistral protagonizaron un momento polémico durante el programa “Cara a cara”, que el regiomontano transmite en YouTube.

La tensa interacción entre ambos no pasó desapercibida y rápidamente desató controversia en redes sociales, donde varios seguidores criticaron la actitud de Poncho hacia su esposa.

Poncho de Nigris anuncia que lograron “separarlo” de Marcela Mistral. / Redes sociales.

¿Por qué criticaron a Poncho de Nigris tras su pódcast con Marcela Mistral?

Lo que parecía ser una charla más en el programa “Cara a cara” terminó convirtiéndose en polémica. Hace unos días, Poncho de Nigris y Marcela Mistral se dejaron ver muy incómodos frente a las cámaras, y el momento no tardó en encender las redes. Los gestos, silencios incómodos y comentarios a la defensiva de ambos hicieron ruido entre los seguidores, quienes de inmediato comenzaron a cuestionar su actitud y a lanzar duras críticas.

Algunos internautas señalaron que presuntamente Marcela se veía molesta e incómoda durante la conversación. Otros incluso acusaron que Poncho no la apoya en su próxima pelea con Karely en el Ring Royale 2026, situación que también le valió fuertes señalamientos al empresario.

Además, hubo quienes aseguraron que Marcela lucía “a la defensiva” y “sarcástica” ante los comentarios de su esposo. Como era de esperarse, el video se llenó de mensajes como: “Amiga, date cuenta”, “Con ese marido, ¿para qué quieres enemigos?”, “Parece que se odian” y hasta predicciones sobre una posible separación: “Si ellos se separan Marcela va a brillar”.

Poncho de Nigris arremetió contra sus haters y confesó que los ataques afectaron su matrimonio con Marcela Mistral ¿se separaron? / Captura de pantalla YouTube

Poncho anuncia que lograron que Marcela Mistral “lo dejara”

Poncho de Nigris sorprendió al asegurar en un video de TikTok que la presión en redes sociales habría afectado su relación. El regiomontano se dijo consternado por la reacción del público y afirmó que, después de la controversia por la pelea con Karely, su esposa tomó la decisión de separarse.

“Estamos bien consternados por el pódcast que hice con Marcela, el cara a cara por la pelea de Karely y a raíz de eso ahora me llaman la cebolla morada. Marcela decidió dejarme para complacer a todas sus fans, decide abandonar esta mansión y dejar a mis hijos sin papá. Gracias a todas las señoras con sobrepeso que han criticado nuestra relación, después de la pelea se hace el anuncio oficial de que Marcela por fin me deja y va a ser una mujer muy feliz como ustedes dicen. Estoy consternado por mis hijos, lo lograron”. Poncho de Nigris

@nl_directo 🚨 ¡SE ACABÓ! PONCHO Y MARCELA SE SEPARAN 💔📉 Poncho de Nigris detalló que Marcela Mistral le puso fin al matrimonio. 📉🚨 ✅ Colaboración con Karely Ruiz se informó como la causa. 📈🔍 ✅ "La Musa" reportó un alto definitivo al contenido del podcast. 🏛️🚫 ✅ Conmoción en redes este 2026. ✅📉 #PonchoDeNigris #MarcelaMistral #KarelyRuiz #Chisme #BreakingNews #Mexico #Viral #2026 🚨🙌 ♬ sonido original - nl_directo

¿Poncho de Nigris se ‘separa’ de Marcela Mistral?

A pesar de las críticas que recibió Poncho de Nigris tras el episodio de “Cara a cara”, donde conversó con Marcela Mistral sobre su próxima pelea con Karely en el evento Ring Royal 2026, muchos usuarios comenzaron a especular sobre una supuesta crisis en su matrimonio.

Sin embargo, la realidad es que la pareja no está separada. El mensaje que Poncho compartió fue en tono irónico y sarcástico, más como una burla hacia los señalamientos y ataques de los haters que como un anuncio serio.

La polémica no termina ahí, pues en una reciente entrevista de Poncho a Karely, el famoso explicó que no puede apoyar a su esposa debido a que es promotor del Ring Royale 2026 y existe una clausula en la se le pide no apoyar a Marcela Mistral de manera pública.

“Las señoras se andan quejando de que no estoy apoyando a mi esposa. Obviamente no la puedo apoyar publicamente, claro que quiero que gane mi esposa, pero Karely pidió que no apoye a Marcela, no es que no quiera en el fondo quiero que gane mi esposa te lo digo de frente”, confesó en su canal de YouTube en entrevista con Karely.

