Famosos recuperan su autoestima con injertos capilares que utilizan... ¡hasta vello púbico! FOTOS

La caída del cabello les sucede a muchos, sin importar la fama ni las cámaras. Varios conductores, actores y comediantes también han cargado con la inseguridad de verse al espejo y notar que las entradas avanzan. Para varios de ellos, perder el cabello significó un golpe directo a su autoestima, así que decidieron hacer algo al respecto y pusieron su imagen en manos del doctor Enrique Orozco, especialista en injerto capilar, quien ha transformado no solo su apariencia, sino también su seguridad.

El médico revela detalles de estos procedimientos que cualquier persona puede realizarse y habla de algunos de los famosos que han pasado por su consultorio. También nos aclara muchos mitos y explica en qué consiste el proceso.

¿Qué personas son aptas para un injerto capilar?

El injerto, detalló el doctor Orozco: “Es recomendable después de los 24 años, si es que realmente existe un problema. Siempre que vamos a operar a alguien más joven, si lo veo con dudas, prefiero que no se lo haga, que vengan los papás y platiquen conmigo, aunque ya sea mayor de edad. Es para explicarles que a lo mejor la decisión es precipitada”.

También comentó que ha hecho excepciones en pacientes menores de dicha edad, si percibe que estos experimentan un trauma o depresión severa por la falta de cabello.

Doctor Enrique Orozco, tratamientos y procedimientos capilares / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris decidió ponerse un injerto capilar?

En en el caso de Poncho de Nigris, explicó el doctor, se lo realizó fue porque deseaba lucir más joven: “Me dijo: ‘Quiero verme con 10 años menos’. No opero zonas frontales tan bajas, pero pues era Poncho y lo platicamos. Era un tema 100% de vanidad. Lo hicimos, pero tampoco hay que exagerar. Hay que tener mucho cuidado con lo que la gente quiere, porque luego no saben. Él está súper feliz. Va y viene la densidad y hay días que se me trauma, pero es normal”.

Y podría seguir su hermano Aldo...

“Poncho me dijo que, seguramente, Aldo esté en unos años por acá, porque ya se empieza a traumar con lo del cabello, pero es parte de los procesos, y más si tienes genética para desarrollar estos problemas. La ventaja que tienen es que no es que se queden pelones, sino que tienen problemas de entradas”.

Poncho de Nigris acudió con el doctor Enrique Orozco / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué procedimiento capilar le hicieron a Lalo Carrillo?

Otro de sus pacientes es Lalo Carrillo, el conductor del programa De primera mano. El doctor recuerda que su caso fue a contrarreloj, porque solo podía ausentarse una semana del programa y aun así el resultado fue sorprendente: “Lo que hicimos fue tomarle un montón, porque él sí ya estaba bien pelonchas. No podía estar más de una semana fuera de cámaras y se tomó una semana de vacaciones. A los 5 días ya estaba al 100%”.

Lalo Carrillo fue paciente del doctor Enrique Orozco / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué tratamiento se realizó Ricardo Pérez?

El caso del comediante, Ricardo Pérez, le sorprendió al doctor por su juventud. “Con él, lo que pasaba era que se acomodaba muy bien el cabello y parecía que no tenía tanta calvicie, pero sí lo rejuvenecimos. Aunque tenía 25 o 26 años en ese momento, se veía más grande. Ahora, con el cabello ya se ve mucho más joven. Es muy seguro de sí mismo y tiene mucha autoestima, pero sí le ayudó a sentirse mejor ante las cámaras. Le tenemos que dar un retoquito, porque no se cuida, no se pone tratamiento. Lo tendremos que hacer en algún momento. Hace poco me lo encontré con Susana Zabaleta y estuvo padre, porque me da gusto ver cómo se desenvuelve con su nuevo cabello”.

Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, se hizo un procedimiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Germán Ortega acudió con el doctor Enrique Orozco?

Germán Ortega, el Mascabrother, también se sometió al procedimiento, pero en su caso fue discreto:

“Le pusimos muy poquito, porque no quería raparse. Quedamos en hacer otro para que quede súper tupido, pero tiene que darse el tiempo”.

Germán Ortega de Los Mascabrothers, se sometió a tratamiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

Así fue el cambio en Carlos Trejo

Carlos Trejo se realizó un procedimiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo es la técnica y qué cuidados requiere un injerto capilar?

La técnica actual, explica Orozco, ya no requiere cortes ni suturas, lo que acelera la recuperación. El cuidado posterior, indica el médico, es clave para tener un proceso exitoso, y consiste en no exponerse al sol durante los primeros 3 meses, evitar golpes y decirle ‘no’ a saunas y al ejercicio intenso antes de los 15 días. “Como se empiezan a ver mejor y quieren lucir delgados y guapos, hacen cosas que no deben y pueden botar el folículo”, aclara.

Orozco es directo con sus clientes y les explica el proceso normal de recuperación para que no se asusten: “El estrés del trabajo y de la vida normal también le pasa al cabello. Si atraviesas por un periodo de estrés folicular, es cuando se te cae otra vez el cabello: Se les va a caer el 100% de lo que les puse y se verán más pelones que al principio”.

Por eso, insiste en la honestidad con sus pacientes. “No es comida rápida. Si alguien me dice: ‘En 5 semanas me caso’, no lograremos tener cabello en ese tiempo”.

Injerto capilar / Canva

¿Cuánto cuesta hacerse un injerto capilar?

El especialista explica que los precios han bajado con los años. “Antes costaba más de 250 mil pesos. Como todo, se ha popularizado y la gente se ha quitado muchos tabúes de que el hombre no se puede hacer cosas. Eso nos ayuda a que la gente empiece a tomar decisiones más correctas. La oferta y la demanda nos van ayudando a que una cirugía en promedio hoy cueste entre de 55 mil a 60 o 70 mil pesos”.

Para él, el verdadero valor va más allá del dinero: “Ese es el costo, pero el valor que tiene, lo que he visto con mis pacientes, ese no tiene precio, porque a veces le damos valor a cosas que no lo tienen y esto es tu autoestima, seguridad y confianza... De pronto, tienen un cambio y les mejora muchísimo la vida: Estás invirtiendo en ti”.

¿Diego de Erice, conductor de LCDLFM, se puso un injerto en la barba?

El actor y conductor, Diego de Erice, es un ejemplo de que el injerto no se limita a la cabeza. El médico nos compartió su caso: “Diego de Erice se puso barba y le quedó bien padre”, indica. “El procedimiento es igualito. Tomamos de la parte del cabello... Siempre recomiendo que tengas un poco de barba, ponerla desde cero es muy complicado y va a requerir probablemente más de una cirugía, pero sí llegamos a hacerla. En el caso de Diego fue relleno”.

De acuerdo con el doctor, incluso se pueden usar vellos de otras partes del cuerpo para colocarlos en distintas zonas donde se requiera el injerto, en este caso la barba:

“Si tomamos la parte del cabello, va a crecer como cabello. También podemos sacar de otro lugar. Si tienes buenos vellos, los podemos tomar de ahí y ponerlos en la barba. Hemos hecho (injertos de) vello púbico a la cabeza, a la barba... Hay que tener mucho cuidado de dónde lo tomas. En la zona posterior, el cabello sí es más grueso, entonces sí te permite una percepción de barba normal”.

Diego de Erice y su tratamiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿La actriz y comediante, Michelle Rodríguez, también se sometió a un procedimiento capilar?

El doctor también ha trabajado con mujeres, entre ellas la actriz Michelle Rodríguez, quien se sometió al injerto antes de su drástica pérdida de peso. “Con ella hay que entender que se trata de una cuestión de herencia. Es algo normal que puede pasarle a cualquier mujer. Por otra

parte, cuando haces un procedimiento para bajar de peso, siempre afecta la producción de proteínas, o sea, básicamente, también afecta a nuestro cuero cabelludo. En todo caso, se va a perder cabello durante el proceso. Es una parte de caída natural por el déficit calórico. Es algo que puede pasar por las dietas. Por eso hay que llevarlas muy bien cuidadas”.

Detalló cómo fue el caso de la actriz: “La pérdida de cabello era en la zona de la frente. Hay mujeres que pueden llegar a tener este tipo de alopecia. No solo existe en la parte central (llamada ‘árbol de Navidad’). Son raros los casos, pero existen. A ella la hemos podido ver después de este tiempo que ha pasado del trasplante y le ayudó muchísimo en su momento. Estuvo muy contenta. Se lo hicimos antes (de su pérdida de peso). La estuvimos coacheando durante el proceso. Se le mandaron multivitamínicos y todo, pero son procesos agresivos”.

Y aunque la comediante ha recibido críticas por la supuesta falta de cabello tras su proceso físico, al parecer no le ha afectado, porque no se ha hecho un retoque: “En algún momento tendría que hacerse otro”, afirma el doctor.

En mujeres, el proceso es más largo y emocionalmente más complejo: “El hombre lo hace más por vanidad, pero la mujer sufre mucho”.

El diseño también es distinto, explica Orozco: “Usamos una forma de corazón para feminizar el rostro. En mujeres y pacientes transgénero, el marco de la cara es lo más importante”. Además, los resultados tardan más: “El hombre puede verlos entre 3 y 6 meses y la mujer puede tardar hasta 9 meses y no ve resultados”.

El médico detalló: “No se les puede rapar (para hacer el injerto), sino que se sigue una técnica llamada LongHer, o bien, se pueden hacer cortinas, ya que nos ayudan a ver bien los folículos como ligeros en la parte posterior, pero con la otra parte del cabello se cubren. No se nota que te hiciste algún procedimiento. Nada más en la zona frontal se verán los puntitos, pero sí ayuda a que la mujer se sienta mejor”.

Michelle Rodríguez y su procedimiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿El cabello trasplantado es para siempre?

El doctor Enrique Orozco explicó que el cabello que te colocan en este procedimiento es para siempre. “Sí, aunque puede adelgazarse. El cabello que ya tenías de nacimiento no te puedo garantizar que va a seguir ahí. Existe la posibilidad de que siga cayéndose y el otro (implantado) se adelgace, por lo que puedes ver menos densidad con los años. Si tienes un problema de alopecia, lo tendrás toda la vida. Yo te pongo cabello para que cuides el que te queda. El cabello más caro es el que tienes en la cabeza todavía”.

Aseguró que también se puede teñir, planchar y cortar sin problema: “Ahí está Lalo Carrillo, que se sigue pintando el cabello cuando se le da la gana. Yo me lo he pintado muchas veces y todo mi cabello es trasplantado. Solo corre el mismo riesgo que cualquier otro cabello. Le puedes hacer lo que se te antoje”.

Finalmente, el doctor comparte su alegría por ver a sus pacientes felices: “He visto la satisfacción de todos estos pacientes, no solo de Michelle, sino también de Poncho, Ricardo, Germán. Se siente bonito poder cambiar y tocar la vida de la gente”.

Tratamientos capilares / Canva

¿Quién es el doctor Enrique Orozco?

Es un médico multidisciplinario e innovador, enfocado al estudio y cuidado del cabello, labor con la que cambia vidas.

Es pionero en las técnicas más avanzadas de trasplante capilar en México .

. Se graduó como Médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó una maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle. Además, tiene un diplomado en Gestión de Proyectos de Alto Impacto.

En su clínica DrEO ha atendido a miles de pacientes. Ha realizado trasplantes capilares utilizando lo último en tecnología y los procesos más avanzados, que lo colocan como innovador en su área.

