Lalo Carrillo sufre accidente en motocicleta y denuncia trato inhumano en hospital

El conductor de televisión Lalo Carrillo, conocido por su participación en los programas ‘De primera mano’ y ‘De pisa y corre', reveló que sufrió un accidente en motocicleta tras salir de grabar, y denunció un trato inhumano por parte del personal médico.

Lalo Carrillo relató que el incidente ocurrió la semana pasada mientras se dirigía a su casa tras salir del programa ‘De pisa y corre’.

Lalo Carrillo revela cómo tuvo el accidente en moto

Un conductor, que se pasó un alto en Eje 10, lo impactó luego de una agresiva confrontación vial. El golpe provocó su caída de la motocicleta. A pesar de la gravedad, el automovilista intentó darse a la fuga, pero fue retenido por transeúntes que presenciaron el hecho.

“Se atraviesa el alto y se mete por el Eje 10. Me empieza a pitar y trato de abrirme porque pensé que me iba a hacer algo. Al momento de abrirme, el señor se pone loco y acelera… me pega en la parte trasera del coche con la trompa de la motocicleta. Me caigo” Lalo Carrillo

Lalo Carrillo reapareció en televisión tras su operación de emergencia, luego de denunciar negligencia médica en un hospital público. / Captura de pantalla

Gracias a la intervención de testigos, el conductor agresor fue retenido:

“Unas chicas trataron de asistirme. Una se le puso en frente del coche para que no se fuera. salió que la urgencia del señor, tenía que entregar dos pasteles por el cumpleaños de su compañera. ¡Imagínate! ¿Arriesgando la vida de alguien por unos pasteles?” Lalo Carrillo

Lalo Carrillo revela que sufrió fractura de meñique y necesitaba cirugía

Carrillo pensó que su lesión era menor, pero el dolor en la mano aumentó.

“Nunca en mis 46 años se me había roto nada. Yo creía que estaba inflamado, pero cuando me revisaron vieron que tenía una fractura. El hueso del dedo meñique estaba completamente desviado.”

Ante la falta de respuesta de su aseguradora acudió por su propio pie a un hospital:

“De entrada desde que llegué me dijeron: ‘¿Por qué vienes aquí si tú sí eres conductor?’. Les respondí que si no tengo seguro tengo derecho a ingresar a la institución” Lalo Carrillo

Lo que siguió fue una cadena de omisiones médicas:

“Me dijeron que me pusieron mal la férula y me la quitaron para volver a colocarla, pero el médico me jaló la mano hacia atrás y me lastimó más”, comentó.

Lalo Carrillo denuncia que fue internado sin atención adecuada durante tres días

Carrillo fue internado, pero dice que ingresado al piso correcto:

“Me subieron al piso 2 en vez del 7 donde tenían a los lesionados de manos. Al día siguiente los doctores fueron a revisar a todos pero como yo estaba en otro piso y se les olvido y así estuve tres días sin que nadie me revisara la mano” Lalo Carrillo

De acuerdo con sus palabras, cuando por fin fue atendido, los médicos le advirtieron que la cirugía podría tardar semanas.“Me comentaron que tardarían hasta 2 o 3 semanas para buscarme fecha de operación”.

Lalo Carrillo denuncia trato inhumano en Hospital

Ante la falta de respuesta y el riesgo de no recuperar la movilidad de su mano, Carrillo decidió buscar atención médica en otro lugar.

Finalmente fue operado por el doctor Mario Bobadilla, quien lo atendió de urgencia y logró estabilizar su fractura en una sola intervención.

“No se vale el trato inhumano que se le da a las personas. No es posible que tres días tengan a una persona internada y que nadie le revise la mano.” Lalo Carrillo

“Cuando llegué a atenderme con el (otro médico), estaba a punto de que no me operaran porque tenía la mano inflamadisima. Eso fue lo que pasó. Bendito Dios me operó el doctor Mario Bobadilla el viernes. En una hora quedé. Me quedé ese día y al otro día ya estaba dado de alta.”

Actualmente, Lalo Carrillo se encuentra en proceso de recuperación y espera pronto recuperar la movilidad de su mano. “Sigue la rehabilitación, 15 días de estar con la bendita, pero dije: ya no puedo estar en mi casa.”

