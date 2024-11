Lalo Carillo rompe en llanto en ‘De primera mano’ por lamentable pérdida

Lalo Carillo, conductor de ‘De primera mano’, sorprendió al público y a usuarios en redes sociales con la desgarradora noticia que dio frente a las cámaras.

Resulta que el comunicador se unió a las transmisiones del programa de ‘Enamorándonos’ para encontrar el amor. ¡Así fue! Lalo comenzó a salir con Eddy. Sin embargo, esta “relación” no trascendió a más, por lo que Carrillo se mostró desolado en vivo.

Lalo Carrillo rompe en llanto en De primera mano / YT: De primera mano

¿Qué pasó entre Lalo Carrillo y Eddy?

En la más reciente transmisión del programa de espectáculos de Imagen TV, presentaron el momento en que Carrillo terminó su relación con Eddy, exparticipante de ‘Enamorándonos’.

En las imágenes, el conductor comentó frente al público que, pese a que la pasó muy bien en este tiempo junto a Eddy, no podría continuar con su relación. Incluso, se despidió de él y le agradeció por lo vivido.

Lalo Carrillo rechaza a su amoroso / YT: De primera mano

“No puedo estar en donde no me permiten estar”, le dijo Lalo a Eddy.

Sin más detalles, terminó el programa para encontrar el amor. No obstante, el conductor dejó en ascuas a todo sobre las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión.

Lalo Carrillo rechaza a su amoroso / YT: De primera mano

Lalo Carrillo llora en ‘De primera mano’ por su ‘ruptura’ con Eddy

Luego de mostrar el video, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a su compañero de foro sobre su sentir en este momento.

Por esta razón, Lalo no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Sin embargo, se tomó un momento, respiró, abrió su corazón y explicó cómo se siente por su ‘separación’ de Eddy,

“(Estoy) Triste, evidentemente, triste por la ilusión, pero es parte del aprendizaje y hay mucha gente que cree que le faltan explicaciones para la decisión”. Lalo Carrillo

Agregó: “Creo que hay muchos cabos sueltos, el día de ayer todavía se grabó más cosas dentro del programa. Yo no puedo hablar aquí todavía. Yo les agradezco, pero esto es chamba y tengo que seguir aquí, pero sí ha sido complicado, ya les platicaré mañana”.

Lalo Carrillo rompe en llanto / YT: De primera mano

Por su parte, Gustavo Adolfo y sus compañeras de foro le externaron su total apoyo en estos momentos tan complicados.

“Te queremos mucho, pero a ver, si ya no se dio con Eddy, pues otra vez, papasito. A sentarte y a recibir el amor”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Así fue el momento:

Lalo Carrillo explica las razones por las que terminó con Eddy en ‘Enamorándonos’

Después de la transmisión de ‘De primera mano’, el presentador de Imagen reveló las razones por las cuales terminó su “relación” con Eddy en la última transmisión de ‘Enamorándonos’.

Lalo comentó que ellos no tenían como tal un romance. Incluso, indicó que el exparticipante de ‘Enamorándonos’ enfrentaba muchos problemas personales.

Lalo Carrillo destrozado por ruptura con Eddy / YT

“Ya estábamos mal, o sea, ya no había una relación como tal. Sin embargo, yo no puedo ponerle pausa a mi corazón… Yo trataba de involucrarme, porque uno lucha por los que quiere, pero no para que lo quieran”, dijo.

Eso no es todo, en pleno llanto, detalló que Eddy todavía compartía hogar con su expareja y no habría resuelto todos sus temas sentimentales, así como personales.

“Ya era (problemas por) su ex pareja y para mí no fue motivo de desconfianza porque uno puede terminar bien una relación y puede existir la confianza y el agradecimiento”. Lalo Carrillo

Agregó: “Al poco tiempo se sale de ahí, pero tampoco había casa, pero tampoco había trabajo, pero tampoco había nada. Entonces me quedé con una responsabilidad de que (...) por tu culpa me está yendo mal”.

Finalmente, Carrillo tomó la decisión de darse un tiempo, dado que no se siente bien para estar con otra persona, pese a que aseguró que aún cree en el amor.

Así fue el momento: