Lalo Carrillo desmiente a Gomita; asegura que Cecilia Galliano no la trataba mal en ’Sabadazo’

Recientemente , Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, tocó el tema sobre el anillo que se le extravió a Cecilia Galliano cuando ambas estaban en el programa ‘Sabadazo’, en una plática que tuvo con sus compañeros de La casa de los famosos México.

Gomita reveló que esta polémica iba a resurgir en el reality show de Televisa, esto debido a que Cecilia Galliano es conductora del programa y ella es participante.

Gomita expresó su frustración de que se le siga señalando a ella y a su hermano ‘Lapizito’ de haber robado el anillo de compromiso de la conductora argentina, negando rotundamente estas acusaciones.

Cecilia Galliano reacciona a declaraciones de Gomita

Ante la polémica, Ceci Galliano rompió el silencio y dejó claro que ya dejo atrás el pasado y expresó que está olvidado.

Ante la controversia, Cecilia Galliano rompió el silencio y declaró que ya ha dejado el pasado atrás, asegurando que el tema está olvidado. “La estoy viendo a Gomita y aprovecho para decirle que se relaje, que disfrute. Es una oportunidad única estar en ‘La casa de los famosos México’. Eso ya sucedió hace mucho tiempo. De mi parte está más que olvidado, sanado y, al contrario, estar en ese reality es una oportunidad de trabajo y creo que lo está haciendo bien y vamos para adelante”, comentó Cecilia Galliano en el programa ‘Hoy’.

Lalo Carrillo afirma que Cecilia Galliano no trataba mal a Gomita

Tras la declaración que Cecilia Galliano compartió a ‘Hoy’, Lalo Carrillo, quien trabajo por más de 5 años en la producción de ‘Sabadazo’, afirmó que la conductora jamás la trató mal como Gomita aseguró en varias entrevistas pasadas en la que sostuvo que Laura G y Cecilia Galliano le hacían la vida de cuadritos.

“Eso que contestó Cecilia es lo que siempre ha contestado, no como Gomita que la ha tachado de mala persona, de mala mujer, asegurando que ella y Laura G le hacían la vida imposible y ahora se desdice de lo que dijo de Cecilia”, comentó Lalo Carrillo en la emisión de este lunes en ‘De primera mano’.

Carrillo continuó: “Porque mira estos ojos que estuvieron por más de 5 años en ese programa. Estos ojos veían cómo se trataban y no la trataban nada mal. Te lo juro”.

El conductor negó declaraciones que Gomita realizó en el pasado:"Decía que le negaban el peinado, el maquillaje, las pestañas y no es cierto no le negaban las pestañas que no diga. Hasta su mamá me pedía 2 sándwiches más y le tocaban 4 nada más. Me pedía 2 jugos más, quería comer doble, a mi el productor me decía un sándwich y un jugo por persona, porque estábamos contados”, concluyó Lalo Carrillo.

Mark Tacher afirma que sí fue ‘Lapizito’

Cabe señalar que recientemente Mark Tacher confesó en ‘Sale el sol’ que vio a ‘Lapizito’ tomar el anillo de Cecilia Galliano. “Salió volando y entonces de repente pasó un tipo así corriendo vestido de payaso y entonces agarró del piso así el anillo. Yo lo vi perfectamente”. Según el actor, vio claramente cómo ‘Lapizito’ recogió el anillo desde el suelo y nunca lo devolvió.

