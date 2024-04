Kimberly Irene se sometió a un proceso de injerto de cabello: “Me traumó ver mis entradas de masculino”

En TVNotas platicamos con Kimberly ‘La más preciosa’ (33 años). Nos confesó que le dolió mucho cuando le quitaron diez centímetros de cabello en la parte de la nuca para hacerle el procedimiento quirúrgico. Fue el pasado 12 de marzo cuando se sometió a un injerto de cabello.

¿Quéle pasó a Kimberly Irene en el cabello?

“El doctor José Julián ya me había dicho que necesitaba injertarme cabello. Pero no le hice caso. Sin embargo, al momento de arreglarme y verme al espejo me di cuenta de que sí me hacía mucha falta”, comentó.

“Me traumó muchísimo ver mis entradas de masculino y decidí hablarle al médico. De inmediato me mandó a hacer análisis clínicos: uno para la coagulación, la presión y de todo el cuerpo en general. Afortunadamente salí muy bien y a los cuatro días me dieron mi cita”. Kimberly Irene

Kimberly ‘La más preciosa’ injerto de cabello. / Redes sociales

“Volé a Tijuana para que me hicieran el procedimiento quirúrgico. No duele casi nada. Duelen más los golpes que te da la vida (ríe). Me dolió muchísimo que me cortaran el cabello de la nuca. Tenía muchas ganas de llorar porque me quitaron como diez centímetros”, agregó.

Kimberly Irene “Me puse muy triste y me deprimí. No soporté que me hayan quitado las extensiones y mi propio cabello. Fue un momento de mucha tristeza. El cabello es lo más importante para las mujeres”.

Kimberly ‘La más preciosa’ injerto de cabello. / Redes sociales

Así fue el injerto de cabello de Kimberly ‘La más preciosa’

La influencer compartió el proceso que vivió para el injerto de cabello y comentó el tipo de cuidados que debe tener: “Te quitan una parte del cabello desde la raíz. Luego lo colocan con una plumilla y lo entierran en el cuero cabelludo. Después solo es cuestión de esperar que crezca poco a poco. Ahorita lo más importante es no dejar secar el folículo y que mi cabello no toque la parte del injerto”.

“Si mi cabello toca esa área o yo me llego a peinar, puedo ocasionar que el cepillo jale lo nuevo y se caiga desde la raíz. Por eso necesito tener cuidados para no dañar el injerto: ponerme mi champú de bebé con un atomizador, echarme agua termal y evitar cremas o algún producto con químicos”. Kimberly Irene

Kimberly ‘La más preciosa’ injerto de cabello. / Redes sociales

“La recuperación va muy bien. No he tenido ninguna complicación. Esto que me hice es como una plantita: La raíz está nueva y si la dejo secar se puede morir”. “Afortunadamente soy muy buena para cicatrizar y solo me falta una cita más con el doctor para quitarme las costras. Él es el experto y debe hacerlo con mucho cuidado. Lo demás depende de mí. He estado al pendiente de que no se me olvide echarme el agua termal”, dijo.

Kimberly ‘La más preciosa’ injerto de cabello. / Redes sociales

“El injerto costó ochenta mil pesos y vale mucho la pena. Es una buena inversión. Después me quiero quitar un poco de estómago para estar más delgada. Mientras, usaré mis fajas. Este procedimiento es muy seguro y más adelante no tendré problemas de calvicie o algo por el estilo. Justamente por eso lo hice, para no dejar avanzar esas entradas que tenía”. Kimberly Irene

Aclaró que no lo hizo para agradarles a los demás. “Este cambio lo hice por gusto. Me siento mucho más segura de lo que soy. No lo hice por toda esa gente que me critica. Me sometí a ese procedimiento porque me quiero ver más bonita para mí misma”, concluyó.

