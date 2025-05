Wendy Guevara revela por qué se alejó de Kimberly ‘La más preciosa': “Ella no era así"

Wendy Guevara, reconocida influencer y ganadora de ‘La casa de los famosos’ 2023, ha abierto su corazón sobre la razón por la que ya no mantiene contacto con su compañera Kimberly ‘La más preciosa’. Ambas, originarias de León, Guanajuato, formaron parte del grupo ‘Las perdidas’, que ganó popularidad en redes sociales.

En una reciente entrevista, Wendy explicó que su estilo de bromear, que antes era bien recibido por Kimberly, comenzó a generar molestias. “A Kimberly ya no la veo. Yo me llevaba mucho con ella de jugadera, de mofarse en los videos y todo, y un día se molestó y dijo que ella no sabía por qué yo andaba de llevada”, compartió Wendy.

Kimberly, "la más preciosa" y Wendy Guevara

¿Qué llevó al distanciamiento entre Wendy Guevara y Kimberly ‘La más preciosa’?

Incluso Wendy tiene presente la broma que pudo haber marcado distancia entre las dos: “Un día jugué y dije: ‘Revivan a la Kimberly, porque ya nadie la ve’. Así nos llevábamos. Ella se llevaba igual, pero creo que ahora que se casó, ya no quiere ese tipo de llevaderas. Le han de haber llamado la atención o algo, porque ella no era así. Ella nunca se molestaba, ni yo me molestaba cuando ella se mofaba”.

Kimberly, por su parte, se pronunció al respecto en su momento y les hizo saber que su broma la ofendió. Sin embargo, nadie sabía que era el comienzo de un distanciamiento.

“Entonces, ella (Kimberly) dijo: ‘¿Por qué hablan así de mí? ¿Por qué dicen eso?’, a lo que yo respondí: ‘Perdón es que así nos llevábamos. Entonces, ya no nos vamos a llevar así’, y así fue como yo ya no hablo de ella ni nada”, puntualizó la Perdida.

¿Influyó el matrimonio de Kimberly en su relación con Wendy?

Wendy también mencionó que el cambio en la actitud de Kimberly coincidió con su matrimonio.

“Yo creo que como ella ya se casó y todo, a de haber dicho: ‘ Yo quiero que me tengan más respeto’ y está bien. Se vale”, finalizó Wendy.

La influencer confirmó boda y fiesta pero sin anillo.

¿Qué opinan los seguidores sobre el distanciamiento de ‘las Perdidas’?

El distanciamiento entre Wendy y Kimberly ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos lamentan la separación de este dúo que brindó momentos inolvidables en redes sociales, mientras que otros respetan la decisión de Kimberly pues aseguran que las bromas de Wendy y del clan sí eran muy pesadas.