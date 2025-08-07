Wendy Guevara: Así reaccionaron los papás de ‘la Perdida’ a su video íntimo filtrado: “Me da pena”

La controversia por la filtración del video íntimo de Wendy Guevara continúa. Luego de que se difundió el contenido polémico de ‘la Perdida’, trascendió cómo reaccionaron sus papás, Francisco Guevara y Fabiola Vázquez a este escándalo.

Wendy Guevara se sinceró con Adela Micha y habló como nunca de su sentir sobre la terrible situación que enfrenta por la violación a su privacidad, tras un robo que sufrió junto a sus amigas ‘las Perdidas’.

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

¿Cómo se filtró el video íntimo de Wendy Guevara en redes sociales?

Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, recientemente se vio envuelta en una delicada situación. El pasado 3 de agosto de 2025, se filtró un video íntimo en su cuenta oficial de Instagram. Aunque el contenido fue eliminado rápidamente, ya se había replicado en otras plataformas.

Antes de dicha situación, Guevara había sido víctima de un asalto en carretera junto a sus amigas. Durante el incidente, le robaron su teléfono celular, lo que habría facilitado el acceso al material privado que, posteriormente, se difundió.

Ante lo ocurrido, Wendy rompió el silencio, confirmó que el video es verídico, pero, visiblemente afectada, reconoció sentirse “bajoneada” por la invasión a su privacidad, pero también expresó que continuará con su trabajo y no permitirá que este hecho la detenga en sus proyectos.

Papás de Wendy Guevara opinaron sobre su video filtrado / IG: @soywendyguevaraoficial

¿Cómo reaccionaron los papás de Wendy Guevara a su video filtrado?

Ahora, Wendy Guevara, líder de ‘las Perdidas’, habló como nunca de la controversia que ha desatado su video filtrado. Incluso, mencionó qué le dijeron sus papás sobre dicho contenido.

A través de su reciente entrevista con Adela Micha, Guevara dio a conocer que no ha podido hablar con su mamá, Fabiola Vázquez, debido a la “pena” que siente por esta controversial situación. No obstante, su padre, don Francisco, sí le expresó su sentir sobre el contenido que se filtró de ella.

“Ni he hablado con mi mamá, me da pena hablar con mi mamá”, dijo Wendy.

Ellos son los papás de Wendy Guevara / IG: @soywendyguevaraoficial

En cuanto al mensaje de su padre, la famosa dijo, entre lágrimas:

“Ahorita, mi papá me mandó un mensaje y me dijo: ‘Quiero decirte que te quiero mucho y que eres una persona muy chin… y trabajadora. No me importa lo que haya pasado. No voy a ver el video. Todos tenemos relaciones, tú no le debes nada a nadie. No eres casada ni tienes un compromiso con nadie. Tú sigue trabajando tranquila”. Wendy Guevara

Finalmente, ‘la Perdida’ expresó su gratitud por el apoyo recibido por parte de su familia y señaló que ese respaldo fue clave para recobrar la tranquilidad en medio del acoso mediático.

Asimismo, Wendy Guevara reiteró que, pese a las críticas y la exposición que generó el material filtrado, ella continuará más que enfocada en sus proyectos y en seguir con su trabajo.

Así lo dijo Wendy Guevara:

¿Qué hará Wendy Guevara tras la filtración de su video íntimo filtrado?

Ante la viralización, Wendy reaccionó públicamente asegurando que ya está tomando medidas legales contra quienes compartan el contenido, amparándose en la Ley Olimpia, una legislación mexicana que castiga la difusión no consensuada de material privado.

“No puedes difundir ese material. Estamos en demandas. Y te voy a reportar a la policía cibernética. Por la Ley Olimpia”, escribió Wendy Guevara en sus redes sociales.