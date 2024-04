José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo reaparecen juntos tras la controversia por el baby shower de su nieta

Hace una semana se llevó acabo el baby shower de la primera bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Tessa.

La pareja echó la casa por la ventana para poder festejar uno de los primeros eventos de la bebé previo a nacer. A la celebración asistieron todos los integrantes de la dinastía Derbez. Sin embargo, quien no se vio por ningún lado fue Victoria Ruffo.

Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay llorando en el Baby Shower de su primer bebé.

La situación causó controversia en redes sociales, dado que atacaron a José Eduardo y su pareja por supuestamente no tomar en cuanta a su madre, así como a los padres de Dalay.

La polémica terminó cuando la pareja dejó claro que habrá un segundo baby shower al cual asistirá Ruffo y dejó claro que el primer festejo solamente fue para los Derbez.

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez se reunen tras controversia por el baby shower

A casi una semana de llevar a cabo el primer baby shower de Tessa, José Eduardo Derbez se reunió con su madre. Parece ser que, pese a las controversias, Victoria Ruffo y el también hijo de Eugenio Derbez dejaron claro que su relación de madre e hijo está más consolidada que nunca, dado que presumieron lo bien que la pasaron juntos en la piscina. ¡Más que felices!

A través de la cuenta oficial de Instagram, la actriz de telenovelas compartió una emotiva imagen que cautivó a todos sus seguidores.

En la fotografía se puede ver cómo la histrionisa disfruta de la piscina, así como del paisaje, junto a su hijo José Eduardo. Ambos mirándose, mientras fueron captados de espaldas.

Aunado a la publicación, Victoria añadió de fondo la canción de The Beatles, Here comes de Sun.

Así lo publicó Victoria Ruffo:

Por su parte, el conductor de Miembros al aire no tardó en responder a la publicación de su progenitora con un bonito mensaje.

“Te amo mucho madre 🥰🥰😍😍😍”. José Eduardo Derbez

Sin duda, la relación entre José Eduardo y Victoria está más intacta que nunca, incluso, después de la controversia debido a su ausencia en el baby shower de su nieta.