El esposo de Kimberly ‘La más preciosa’ revela el infierno que vivió en un anexo y cómo ella lo rescató

En enero pasado, Oscar Barajas reveló a TVNotas que se separaba de Kimberly ‘La más preciosa’ debido a una supuesta infidelidad por parte de ella.

Sin embargo, la semana pasada nos dieron una gran sorpresa, ya que llegaron a un evento tomados de la mano. Todo parece indicar que regresaron.

¿Qué llevó a Oscar Barajas a internarse en un anexo?

Platicamos con el joven y, aunque no confirmó la reconciliación, nos confesó que estuvo internado en un anexo por consumo de sustancias prohibidas y que ella lo rescató. La influencer lo sacó de ahí con apoyo de policías.

“Me siento bendecido con la vida. Agradecido con mi ser superior por darme la oportunidad de estar sobrio las 24 horas”.

“En el mes de febrero, el 6, para ser exactos, entré a un anexo. Salí hace unos días. Ingresé porque ya andaba muy mal. Toqué fondo”. Oscar Barajas

“Perdí a mi familia, la lealtad en mi pareja. Tuve muchos problemas con todos ellos. Eso fue lo que me hizo decir: ‘Ya basta. ¡Hasta aquí!’”.

“Consumía la c0c4 y tequila. Eso era lo que me llevaba a los problemas con Kimberly. A las discusiones. Yo no estaba en mis 5 sentidos”.

Le preguntamos si las situaciones que vivió con su esposa lo llevaron a tomar esta decisión. Nos dijo: “No influyó tanto ella, sino más bien que me la pasaba solo y triste. Ella estaba en su trabajo. Yo era enfermero. Era complicado que me dieran un empleo y ahorita Kim no puede meterme al medio. Eso me llevó a caer en depresión”.

¿Qué vivió Oscar Barajas dentro del anexo?

Oscar nos contó cómo fue vivir dentro de un anexo. “No son cosas muy agradables. Hay de todo: Golpes, abusos, violencia, pero poco a poco uno tiene que superarlo. Llegué a sufrir maltratos. Hay que tener claro que una cosa es un anexo, otra una clínica y otra un centro de rehabilitación”.

“Al llegar, 60 personas te dan tu ‘bienvenida’ (golpiza) durante 2 minutos. Una calentadita pa’l caldo”.

¿Cómo intervino Kimberly ‘La más preciosa’ en su rescate?

Al preguntarle si piensa demandar este lugar, respondió: “Sí. Alcé la voz. Yo que tengo la posibilidad de estar en redes expresé que estaba en contra de todo lo que pasa en los anexos”.

“Kimberly me tuvo que sacar con la fuerza pública y con abogados. Por mi estado físico y por cómo estaba en ese lugar. Por cómo me veía cada mes que me visitó. Cada vez me veía peor. Entonces dijo: ‘Algo malo está pasando’, y fue por mí”.

Señaló que continúa con sus terapias para trabajar sus adicciones. “Asisto a un centro de rehabilitación, donde tomo mi plática, que es una vez a la semana. También voy con mi psicólogo”, finalizó.

