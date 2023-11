Kimberly ‘la más preciosa’ protagoniza acalorada discusión con su novio, ¡le encontró mensajes sospechosos!

Tras varias altas y bajas, Kimberly, la famosa integrante de las Perdidas, anunció en agosto que retomaba su relación sentimental con Oscar Barajas, con quien había terminado a inicios de julio.

Recordemos que en marzo, se viralizó la pedida de mano de la amiga de Wendy Guevara. Kimberly presumió su anillo por medio de redes sociales.

Sin embargo el compromiso de la pareja podría estar en peligro nuevamente, debido a que recientemente se viralizó en TikTok una transmisión en la que Kimberly le encuentra mensajes sospechosos a su novio.

En el video, Kimberly está viendo el celular de Oscar Barajas y su novio se da cuenta que ella estaba en WhatsApp, leyendo sus mensajes.

Kimberly La Más Preciosa no ha dicho nada al repecto / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

"¿En qué quedamos? ¿por qué le estás contestando? Quedamos en un acuerdo y no bloqueaste a la doctora Tania. Yo quedé contigo, lo que me preocupa son los mensajes que ella te manda”, comentó visiblemente alterada. Kimberly ‘La más preciosa’

Ante el enojo de Kimberly, su novio Oscar Barajas se defendió y afirmó que él la eliminó y que no le tira la onda a esta supuesta mujer identificada como doctora Tania.

La pareja se conoció en el aeropuerto de Monterrey / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

Kimberly muy molesta respondió: “Dile que te deje de estar molestando. Es que no mam*s Oscar también tú ,amor, ¿qué carajos quiere?”, reclamó Kimberly a Oscar Barajas en plena transmisión en vivo.

Fans de Kimberly le piden que no se case con Oscar Barajas

En redes sociales, los fans de Kimberly se preocuparon por la influencer y le pidieron que no se case, pues les preocupa que la famosa no esté con el hombre indicado.

“La que busca encuentra, mejor no andar buscando”, “Kim no te cases, déjaselo a la doctora Tania”, “Cuando se ponen a la defensiva algo ocultan”, “Kimberly no es ahí”, “Aguas Kim no te casas”