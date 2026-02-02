Carlos Trejo afirma que derrotará a Alfredo Adame en el ring: “Ya fui a comprar su lápida” ¡La pelea del siglo!

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, ‘el Cazafantasmas’, es el ‘clásico de clásicos’ en la cultura pop bizarra. Lo que comenzó como una fricción profesional, se convirtió en una guerra de décadas llena de insultos y amenazas mediáticos.

En 2019 se iban a enfrentar de manera profesional, pero Adame al final se retractó. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ambos ya firmaron un contrato para verse las caras en el Ring Royale, en Monterrey.

Carlos Trejo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre su enfrentamiento con Alfredo Adame en el ring?

Ante la esperada pelea, Carlos Trejo confiesa que solo él saldrá vivo: “Estoy entrenado bien. No soy un muchacho de 20 años. Será una pelea interesante. Le fui a comprar su lápida, donde dice: ‘Aquí descansa Alfredo Adame, alias ‘p… chico’. Los gastos funerarios los pagaré yo. El tipo va a ser una escoria menos en la sociedad. No tiene perro que le ladre y toda su familia es gente que tampoco lo quiere. Es un perro solo. Me va a dar lástima que no vea el triunfo, porque lo mandaré directo a la fosa”.

Si se le llega a pasar la mano y lo desvive, Trejo asegura que no tedría problemas legales: “Esto es un deporte y, para la Comisión de Box y Lucha libre, es un riesgo alto contemplado en el contrato. No tendría yo problemas. Se escogió el box para que pueda destrozarlo poco a poco. ¡La venganza es un plato que se come frío!”, expresó.

Carlos Trejo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Alfredo Adame se quiso “zafar” de la pelea con Carlos Trejo?

Alfredo Adame aseguró que será él quien lo hará trizas, pero ‘el Cazafantasmas’ reitera que eso no pasará: “No se puede zafar de esta pelea. Originalmente, él creía que pelearía con Wendy Guevara y llegó a Monterrey a hacer la rueda de prensa. Esperaba a Wendy y llegué yo. Él ya firmó. Yo ya estoy pagado. Es una pelea que hace años espera el público”.

Para rematar, habló de las medidas de restricción que Alfredo puso en su contra: “Ya están caducas. En el ring solo seremos él y yo. Estoy invitando a todos sus enemigos para que vean la pelea”, concluyó.

Carlos Trejo pelea Alfredo Adame / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Por qué Carlos Trejo y Alfredo Adame están peleados?

2000 - Ambos trabajaban en Televisa. Alfredo Adame

- Ambos trabajaban en Televisa. 2007 - Ese año ocurrió un atentado fuera de la casa de ‘Cañitas’, donde el asistente de Trejo perdió la vida. Carlos acusó públicamente a Alfredo de ser el autor intelectual del ataque, y llegó a afirmar que él disparó el arma.

- Ese año ocurrió un atentado fuera de la casa de ‘Cañitas’, donde el asistente de Trejo perdió la vida. 2019 - Tras años de insultos anunciaron formalmente una pelea de artes marciales mixtas. Durante la conferencia de prensa, Trejo le lanzó una botella de agua a Adame que le causó una herida en la ceja. Alfredo canceló el evento, alegando que la herida no le permitía pelear y Trejo lo llamó “cobarde”.

- Tras años de insultos anunciaron formalmente una pelea de artes marciales mixtas. Durante la conferencia de prensa, 2020/2026 - La rivalidad se volvió mediática. Cada vez que uno de los 2 tiene un problema, como en el caso de las peleas callejeras de Adame o proyectos de Carlos Trejo, el otro aparece en redes sociales para burlarse.

