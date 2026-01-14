Alfredo Adame a punto de golpear a Pepillo Origel tras ¿acoso?: “Se me empieza a insinuar”

Alfredo Adame continúa en medio de la polémica. Tras darse a conocer que tiene una orden de arresto en su contra por el pleito legal con su exnovia, Magaly Chávez, ahora se viraliza un video en el que el actor habla de la pelea que llegó a tener con Pepillo Origel, quien supuestamente lo llegó a acosar.

Pepillo Origel / Redes sociales

Lee: ¿Alfredo Adame fue detenido en Venga la alegría? Reaparece tras orden de arresto por pleito con Magaly Chávez

¿Cómo fue la pelea entre Alfredo Adame y Pepillo Origel?

En una entrevista para el pódcast ‘La Taquilla’, Alfredo Adame narró que, cuando apenas comenzaba su carrera artística, se encontró a Pepillo Origel en varias reuniones. Mencionó que, supuestamente, el conductor le coqueteó desde el primer encuentro.

“Tenía muchos amigos que andaban con actrices…y me invitaban a sus fiestas. Yo todavía no tenía nada que ver con el ambiente artístico… Un día me invitan a una entrega de Heraldos… Vamos a la pachanga… Llegó y de repente se aparece Pepillo Origel y me empieza a aventar el calzón”, relató

El histrión mencionó que, en ese momento, se mostró educado y no le dijo nada. Incluso en otros eventos en los que coincidieron, tampoco le puso un alto a sus presuntas insinuaciones. No obstante, todo cambió un día en el que Origel, aparentemente, fue más “directo”.

Adame sostuvo que Pepillo fue bastante insistente y optó por “agarrarlo de la camisa” y amenazarlo para que lo dejara en paz.

“Mis cuates me dijeron: ‘Aguas, porque este te quiere comer’. Pasa el tiempo y llega este otra vez y se me empieza a insinuar de una forma… En ese momento lo agarré del cogote y le dije: ‘Mira, ca…, tú te me vuelves a insinuar y te reviento tu pu… madre” Alfredo Adame

Te recomendamos: Alfredo Adame acusa a Pati Chapoy: “Es una amenaza de muerte velada”; explota otra vez el ganador de La granja VIP

¿Cómo reaccionó Pepillo Origel ante el supuesto conflicto con Alfredo Adame?

Alfredo Adame mencionó que Pepillo Origel se “asustó” tras haberle puesto un alto a sus supuestas insinuaciones. Según el actor, hasta sus amigos quisieron golpear a Origel por “pasarse”. El asunto no habría pasado a mayores.

El actor terminó su anécdota diciendo que, a lo largo de su trayectoria, muchos “actores gays” le han “tirado con todo”, pero que jamás aceptó.

Esta no es la primera vez que Alfredo afirma haber sufrido acoso por parte de Origel, quien siempre ha negado estos señalamientos. Incluso llegó a insinuar que buscaría apoyo legal para que Adame dejara de “difamarlo”.

“Del tipo no quiero hablar porque son puras mentiras y no me interesa porque no vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa. Eso ya lo van a arreglar los abogados. No me afecta, si los que hablan de mí, si fuera una persona seria como un César Évora, un Juan Soler entonces me dolería muchísimo”, dijo hace algunos años.

Pepillo Origel / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame podría ir a la cárcel?

Durante la madrugada de este 13 de enero, Magaly Chávez compartió un comunicado mencionando que existe una orden de arresto contra Alfredo Adame. Un juez dictaminó que el actor tendrá que pasar 30 horas en la cárcel.

Esto, luego de que incumpliera con las medidas de protección que existen a favor de la modelo. Recordemos que, en 2023, Magaly inició un proceso legal contra el actor por daño moral y violencia de género.

Si bien el caso ha ido lento, el escrito señala que un juez ya le había prohibido hablar de Magaly o acercarse a ella. Los abogados de Chávez resaltaron que Adame ha mencionado a su clienta en presuntas ocasiones, incluyendo en los realities ‘La granja VIP’ y ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Recordemos que, tras su ruptura en 2022, Adame ha declarado cosas que perjudican a Magaly. Incluso ha puesto en tela de juicio su verdadera identidad de género.

Mira: ¿Pati Chapoy dice adiós a Ventaneando? Aseguran está molesta tras debut de Alfredo Adame en Venga la alegría