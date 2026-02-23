¿Marco Antonio Solís fue acusado de acoso? Resurge el testimonio de una exalumna de La academia

El nombre de Marco Antonio Solís volvió a sacudir las redes sociales tras la reaparición de un testimonio que pocos esperaban ver nuevamente en circulación. Internautas desataron el debate luego de que comenzara a compartirse un fragmento donde una exintegrante de La academia habla sin filtros sobre una experiencia que marcó su carrera. Sin previo aviso, el clip empezó a viralizarse y rápidamente generó posturas encontradas.

Mira: ¡El Buki de Temu conquista las redes! Hombre imitando a Marco Antonio Solís se hace viral

Marco Antonio Solís anuncia gira en México / Instagram

¿Quién fue la exalumna de La academia que habló sobre Marco Antonio Solís?

El testimonio de una exacadémica contra Marco Antonio Solís, corresponde a una conversación transmitida en 2008 dentro del reality de TV Azteca. En ese entonces, Jacqueline González habló frente al director del programa, Héctor Martínez, sobre una experiencia personal que, según explicó, marcó su carrera.

En el video, Jacqueline relató cómo surgió su vínculo profesional con el cantante:

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”. Jacqueline González

La declaración generó tensión inmediata en el programa. No era un comentario casual, sino una acusación que apuntaba directamente a uno de los artistas más reconocidos del país.

Lee: Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, da cátedra hablando francés ¡¿Tiembla Doulingo?!

¿Hubo una acusación directa de acoso contra Marco Antonio Solís en La academia 2008?

Durante la conversación, Héctor Martínez, entonces director de La academia, le preguntó si había sufrido algún tipo de abuso. La respuesta de Jacqueline González fue cuidadosa, pero contundente. Sus palabras, hoy ampliamente comentadas en redes, fueron:

“No quiero ponerlo así, porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque, antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’ y entonces me dijo: ‘Dame un beso’”. Jacqueline González

El fragmento es precisamente el que detonó la polémica actual. Mientras algunos usuarios consideran que el testimonio apunta claramente a una conducta inapropiada, otros cuestionan el contexto en el que se dio la declaración.

Jacqueline también habló del impacto emocional que le dejó la experiencia: “Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”.

Mira: Exesposa de Marco Antonio Solís expone el supuesto robo por parte del cantante y su actual esposa

¿Cómo reaccionó La academia ante la denuncia contra Marco Antonio Solís?

Uno de los puntos que más controversia generó en su momento fue la reacción dentro de reality La academia. Jacqueline González no solo enfrentó la exposición pública, sino también las críticas de los jueces quienes le recomendaron quedarse callada.

Entre quienes reaccionaron estuvieron figuras como Enrique Guzmán, Arturo López Gavito, Raúl Quintanilla y Lisset. Las intervenciones fueron interpretadas por muchos televidentes como una defensa abierta hacia el cantante.

Marco Antonio Solís / Instagram: @marcoantoniosolis_oficial

“Creo que esto es un aprendizaje para toda la gente que empieza, el mismo Marco Antonio lo dijo, los sueños las ilusiones, tu carrera, tu vida misma depende de ti, de nadie más, es tuya, te voy a dar un consejo, cuidado con lo que dices, en donde lo dices, como lo dices y con quien lo dice” Lisset

Enrique Guzmán, por ejemplo, le recomendó no depender de nadie para alcanzar sus metas, mientras que López Gavito calificó los señalamientos como graves hacia “uno de los compositores más importantes de México”.

Arturo López Gavito “Mira la mitad de un artista tiene que ver con lo que es ante las cámaras abajo de un escenario, los comentarios a una figura de ese tamaño, para vivir un momento televisivo de fama efímera, hacen que yo esta noche haya perdido la credibilidad en ti”

Así fue la critica de los jueces: