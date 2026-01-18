¿Qué pasó con Erick Sandoval, ganador de ‘La academia’? Te contamos qué hace este 2026 y cómo luce

‘La Academia’ ha sido el escenario que ha visto nacer a cantantes exitosos. Algunos ejemplos son Carlos Rivera y Yuridia, quienes han logrado posicionarse entre los artistas más populares de México.

En esta ocasión, hablaremos de Erick Sandoval, quien se consagró como el ganador de ‘La Academia 2011’. En aquel entonces, obtuvo cerca de 50 mil dólares, la grabación de su primer disco por Azteca América y una beca de actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAC). Te contamos qué ha hecho y cómo luce este 2026.

Erick Sandoval / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Qué pasó con Paolo Botti, exparticipante de ‘La academia’? Así es como luce actualmente en 2026

¿Quién es Erick Sandoval, ganador de ‘La Academia 2011’?

Erick Sandoval es un cantante que nació el 5 de enero de 1985 en Mexicali, Baja California. Es hermano de Raúl Sandoval, otro exparticipante de ‘La Academia’. Saltó a la fama gracias a su participación en ‘La Academia novena generación’.

Se coronó como el ganador del reality. En aquel entonces, el artista se dijo muy orgulloso de su triunfo y aseguró que continuaría en la música. Este hecho fue motivo de debate. Y es que se decía que le había robado la victoria a Carmen, quien quedó en segundo lugar.

Los detractores afirmaron que la joven siempre estuvo por encima de él en las votaciones, por lo que no comprendían lo que había pasado. Ante esto, Erick sostuvo que su corona fue legítima y felicitó al resto de finalistas por su esfuerzo.

“Honestamente no me canso de repetirlo, y lo saben ellos Carmen y Pablo, finalistas porque siempre les decía: ‘ya me voy en este concierto’, y cuando llegué a la final les dije que haría todo lo posible por obtener siquiera un cuarto lugar. Estoy muy agradecido y voy a trabajar todo lo que se pueda. Mi hermano me dijo: ‘Créetela que ganaste, porque yo no tengo tanto poder para hacer que ganes”’, dijo en ese momento.

No te pierdas: Participante de “La academia VLA” sufre brutal agresión antes de su participación: ¿De quién se trata?

Así luce Erick Sandoval, ganador de ‘La Academia’, a casi 15 años de su victoria

Tras su triunfo en ‘La Academia’, Erick Sandoval siguió dedicándose a la música junto a su hermano. Ha dado presentaciones y se le ha visto en algunas producciones como:

Señora Acero

La Bandida

Los Miserables (el musical)

En 2022, volvió a pisar el escenario de ‘La Academia’ junto a otros excompañeros para conmemorar los 20 años del concurso. En el post que compartió en redes sociales, se dijo muy feliz por estar de nueva cuenta en el lugar que lo catapultó a la fama.

En su momento, tuvo una relación con Curvy Zelma, pero terminaron al poco tiempo. Aunque no es muy activo en redes sociales, se sabe que sigue dando shows. De hecho, su último concierto fue a finales del año pasado, en un bar de la Ciudad de México.

¿Quién es la novia de Erick Sandoval?

Debido a que no es muy activo en redes sociales, se desconoce si Erick Sandoval actualmente tiene una pareja. No obstante, se sabe que tiene un hijo, producto de su relación con Karina Alberú. El pequeño nació en 2021.

Y es que, si bien pertenece a la vida pública, siempre ha tratado de mantenerse sumamente hermético en cuanto a lo privado, dejando ver que su principal prioridad, además de su hijo, es su carrera artística.

Mira: Yuridia recibe emotivo mensaje de exmaestro de ‘La academia’ tras concierto en la plaza de toros ‘La México’