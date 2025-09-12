Participante de “La academia VLA” sufre brutal agresión antes de su participación: ¿De quién se trata?

La comunidad televisiva se encuentra consternada luego de que se revelara, que un querido colaborador del matutino “Venga la alegría” y actual participante de “La academia VLA” fue víctima de una agresión física que le dejó serias secuelas en sus dientes. ¿Quién es y qué le pasó? Te contamos.

¿Quién es el colaborador de “Venga la alegría” que fue golpeado?

El padre José de Jesús Aguilar ha construido una destacada trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación, con presencia constante en televisión, radio y plataformas digitales. A lo largo de su carrera, ha formado parte de diversos programas tanto informativos como de entretenimiento, donde aborda temas relacionados con la espiritualidad, los valores familiares, la cultura religiosa, las celebraciones litúrgicas y asuntos actuales, siempre desde una mirada católica y con un enfoque humanista.

Como sacerdote, se ha caracterizado por promover una visión moderna, inclusiva y educativa de la religión. Ha celebrado misas y ofrecido conferencias, talleres y actividades formativas dirigidas a públicos de todas las edades.

Una de sus colaboraciones más reconocidas ha sido su participación en el programa matutino “Venga la alegría” de TV Azteca, donde frecuentemente es invitado para compartir reflexiones religiosas y mensajes de aliento en fechas clave del calendario litúrgico.

El padre José de Jesús Aguilar revela que fue víctima de agresión. / Instagram: @padrejosedejesus

¿Por qué el Padre José de Jesús Aguilar fue golpeado?

Fue durante una entrevista con el programa “Dulce y picosito” donde el propio padre y también colaborador de “Venga la alegría”, José de Jesús Aguilar, relató los dolorosos hechos. El sacerdote contó que un hombre lo agredió físicamente tras intervenir en defensa de alguien más , y producto de la golpiza, terminó con los dientes rotos y lesiones que ahora le dificultan la comunicación.

La academia VLA y Padre José de Jesús Aguilar / Redes sociales, canva y YT: Flor Rubio

“Últimamente, lamentablemente, por un incidente, me rompieron todos los dientes, entonces tengo ahora un problema incluso para hablar” Padre José de Jesús Aguilar

Aunque no se han dado mayores detalles sobre la identidad del agresor ni del contexto exacto en que ocurrieron los hechos, Aguilar fue cuestionado sobre si habría denunciado el hecho, a lo que contestó:

“Por defender a una persona, lamentablemente alguien me atacó, fue algo muy delicado que incluso llegó a que la persona terminara muy muy mal” .

¿El padre José de Jesús Aguilar participó en “La academia VLA” hoy 12 de septiembre?

La agresión se reveló a solo horas del estreno de la nueva temporada de “La academia VLA” hoy viernes 12 de septiembre. El reality show de canto producido por TV Azteca dentro del matutino “Venga la alegría”, anunció como uno de los participantes al padre José de Jesús Aguilar.

Además, compartirá programa con los siguientes famosos:



Daniela Parra,

Ime Tuñon,

Marcos Valdés,

Fernanda Ostos,

Nacho Casano,

Martín “La voz del pueblo”,

Luis Fernando Peña y,

Ana Sophia Sánchez.

Sin embargo, tras el incidente, muchos pusieron en duda su participación en el programa. El padre José de Jesús, al ser cuestionado sobre si este hecho podría dificultar su participación, dijo lo siguiente:

“Eso sí, fíjate que apenas se anunció (su participación en el programa) me llamó Enrique Guzmán, Carlos Cuevas, Shanik, Pedro Sola y mucha gente más, Maribel Guardia, para apoyarme y yo con eso me quedó, con el cariño de la gente y hacer lo mejor que se pueda” Padre José de Jesús Aguilar

Pese a las especulaciones, el día de hoy viernes 12 de septiembre, el padre José de Jesús Aguilar se presentó para el estreno de “La academia VLA”, por lo que puso fin a los rumores que ponían en tela de juicio su participación. El sacerdote interpretó “Don Baldomero” una icónica canción de Eulalio González “El Piporro” y soprendió a propios y extraños .

