¿Fátima Bosch fue conductora de VLA? Filtran video de sus presuntos primeros pasos antes de Miss Universo 2025

Tras coronarse Miss Universo 2025, Fátima Bosch vuelve a ser tendencia por un video que la muestra supuestamente en sus primeros pasos ¿cómo conductora en Venga la Alegría? ¡Checa el video!

Fátima Bosch se prepara para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Cómo fue el paso de Fátima Bosch por “Venga la alegría”? VIDEO revive su supuesto debut

El video viral, difundido recientemente, muestra supuestamente a una joven modelo Fátima Bosch en un segmento de belleza dentro de “Venga la alegría”, donde aparece siendo maquillada para un look especial de Año Nuevo. La grabación, presuntamente tomada años antes de su llegada al Miss Universo, ha detonado miles de comentarios porque, según los internautas, si no es la modelo el parecido de la joven con Bosch es sorprendente.

En el material se observa a una modelo recibiendo indicaciones de un maquillista profesional mientras mantiene una postura relajada y una expresión que hoy muchos describen como “idéntica a la de la Miss Universo 2025”. Aunque no existe una confirmación oficial de que sea ella, los usuarios aseguran que el porte y los rasgos coinciden con la modelo tabasqueña.

Así fue la supuesta aparición de Fátima Bosch en Venga la alegría:

¿Cómo fueron los inicios de Fátima Bosch en el modelaje? Su camino antes de Miss Universo 2025

Aunque el video genera dudas, lo que sí es un hecho es que el modelaje ha estado presente en la vida de Fátima Bosch desde pequeña. Sus primeros pasos los dio en concursos de belleza locales, donde destacaba por su naturalidad y su habilidad para dominar la pasarela. La pasión por esta industria no surgió de la nada: varias mujeres de su familia también brillaron en el mundo del modelaje, por lo que el ambiente ya le era familiar desde niña.

La preparación profesional de Bosch ha sido constante. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y posteriormente continuó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia. También se especializó en el Lyndon Institute, en Estados Unidos. Su primera gran corona la obtuvo en 2018 al convertirse en Flor de Tabasco, un logro que marcó el inicio de su trayectoria ascendente.

El presidente de Miss Universo reveló cómo conoció a la familia de Fátima Bosch y aclaró sus presuntos nexos con el padre de la ganadora del certamen. / Foto: Redes sociales

¿Por qué la coronación en Fátima Bochs en Miss Universo 2025 estuvo rodeada de polémicas?

La victoria de Fátima Bosch no fue un camino sencillo. La edición 74 del certamen estuvo llena de momentos complicados: confrontaciones con organizadores, incidentes virales y hasta renuncias de jueces. Aquí algunos de los tropiezos.



Acusaciones de fraude y favoritismo

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se vio opacado por fuertes señalamientos de corrupción y favoritismo. Omar Harfouch, exmiembro del jurado, aseguró que la tabasqueña habría ganado gracias a presuntos negocios entre su padre, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha, presidente del certamen. A esto se sumó la renuncia de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien anunció su salida para mantenerse “fiel a sus valores”, lo que reforzó las especulaciones sobre irregularidades en la competencia.

Privilegios durante el concurso

Una fuente anónima reveló a TVNotas que Fátima Bosch habría gozado de privilegios desde Miss Universo México, como tener maquillista y peinador propios, además de recibir trato preferencial en las grabaciones. Durante el certamen mundial, también se mencionó que la modelo asistía a cenas exclusivas y estaba entre las pocas concursantes invitadas a eventos especiales. Según esta versión, la capacidad económica de las participantes habría influido en su posición final, buscando una reina con solvencia para costear su reinado.

Fátima Bosch en la sección de preguntas de Miss Universe 2025. / Captura de pantalla

¿Fátima Bosch, representante de México, admite que hubo “fraude” en Miss Universo 2025?

Tras días de silencio, Fátima Bosch finalmente respondió a las acusaciones que surgieron tras su coronación en Miss Universo 2025. La modelo reveló en Instagram que ha recibido comentarios de odio e incluso amenazas de muerte, pero aseguró que nada la hará renunciar a su propósito.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento” Fátima Bosch

Fátima Bosch / Redes sociales

Resaltó que la gente suele olvidar el poder que tienen las palabras para animar o destruir a alguien. Sin embargo, sostuvo que seguirá con su propósito de representar la fortaleza de las mujeres.

“Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, concluyó.