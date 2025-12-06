Fátima Bosch en Miss Universo 2025: ¿Quién se quedaría con la corona si ella renuncia tras presunto fraude?

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una ola de reacciones que continúa creciendo día a día. Su triunfo, celebrado por miles de seguidores que festejaron la cuarta corona para México, también provocó una intensa discusión en redes sociales debido a las acusaciones de presunto fraude dentro del certamen internacional. Las declaraciones de figuras involucradas y la presión mediática han mantenido el tema en tendencia durante varios días, alimentando una conversación global que no parece detenerse.

En medio de este ambiente de señalamientos y versiones encontradas, surgió una duda que rápidamente comenzó a circular entre el público: ¿qué pasaría si Fátima Bosch decidiera renunciar al título? Aquí te contamos.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Por qué comenzó el rumor de la renuncia a la corona de Fátima Bosch?

La polémica inició apenas unos días después de la final de Miss Universo 2025, celebrada en la 74ª edición del certamen. Omar Harfouch aseguró que, 24 horas antes de la coronación, había advertido a HBO American que Fátima Bosch sería la ganadora debido a supuestos acuerdos comerciales entre Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, y el padre de la representante mexicana. También indicó que, durante una reunión en Dubái una semana antes del concurso, Rocha y su hijo le habrían solicitado votar por Bosch porque “sería beneficioso para su negocio”.

Estas declaraciones se difundieron rápidamente, generando una reacción inmediata entre internautas de distintos países. Al mismo tiempo, las críticas se intensificaron después de que trascendiera que existía una orden de aprehensión contra Raúl Rocha, lo que alimentó aún más el debate público. Las acusaciones, relacionadas directamente con miembros de la organización, hicieron que algunas personas comenzaran a exigir en redes sociales la renuncia de la nueva Miss Universo.

Durante las horas más tensas de la controversia, Fátima Bosch respondió a los señalamientos con un mensaje directo en su cuenta de Instagram. A través de un video, la mexicana expresó: “No pienso renunciar. Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025”. Su postura buscó poner fin a la ola de especulaciones, aunque la conversación continuó activa entre quienes seguían cuestionando qué ocurriría en caso de una renuncia.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿A quién le corresponde la corona de Miss Universo si Fátima Bosch renuncia?

Esta es una de las dudas más recurrentes después de cada coronación, especialmente cuando surgen controversias como las que rodean a la edición 2025. Sin embargo, la organización ya había aclarado oficialmente cuál sería el procedimiento en caso de que la reina Fátima Bosch no pudiera cumplir con sus funciones.

El 20 de noviembre, momentos antes de anunciar a la ganadora durante la transmisión final, se recordó una regla que ha caracterizado al certamen durante décadas:

“Si por alguna razón la ganadora es incapaz de cumplir con sus deberes, la primera finalista tomará su lugar”.

Esta normativa aplica sin excepciones y confirma que la corona no quedaría vacante ni se repetiría la competencia. En consecuencia, si Fátima Bosch renunciara, perdiera el título o fuera destituida por razones estipuladas por la organización, la siguiente en la línea de sucesión sería la primera finalista.

Todo apunta a que Veena Praveenar, representante de Tailandia y primera finalista del certamen, sería quien asumiría el título de Miss Universo 2025 en caso de que la corona quedara disponible. Su nombre comenzó a circular en redes sociales como parte de las especulaciones sobre una posible sucesión, impulsado por la claridad de la regla mencionada por la organización.

Praveenar destacó desde las etapas preliminares del concurso por su desempeño en la pasarela, su presencia mediática y su preparación. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer divorciada en competir en Miss Universo tras el reciente cambio de reglas, lo que atrajo la atención de audiencias internacionales. Su perfil fue ampliamente difundido por medios y plataformas especializadas durante la competencia.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Dónde estará Fátima Bosch tras su coronación en Miss Universo 2025?

Mientras continúan las discusiones sobre la legitimidad de su triunfo, Fátima Bosch mantiene una agenda pública activa que ha marcado la conversación nacional. De acuerdo con lo difundido por Infobae, la Miss Universo 2025 regresará a Tabasco para encabezar la Gran Caravana Navideña el 14 de diciembre, evento que ha generado gran expectativa entre sus paisanos. Esta visita, anunciada por el gobernador Javier May Rodríguez, se convirtió en un punto clave dentro de la narrativa mediática que ha rodeado a la modelo desde su coronación.

Su visita a Tabasco también se interpreta como una oportunidad para reforzar la cercanía con la comunidad que la vio crecer, en un momento donde cada aparición pública contribuye a moldear la percepción sobre su papel como Miss Universo en medio de la controversia. Aunque la propia Bosch ha reiterado que no renunciará a la corona, su regreso al país se suma al contexto que mantiene vigente la discusión sobre lo que ocurriría si el título quedara vacante.

