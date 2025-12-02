¡Alarma por Miss Jamaica 2025! Gabrielle Henry sigue en terapia intensiva ¿Cuál es su estado de salud?

Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, mantiene en vilo al mundo de los certámenes de belleza luego de permanecer en terapia intensiva tras el aparatoso accidente que sufrió durante la pasarela preliminar en Bangkok, Tailandia. Lo que debía ser una noche de glamour y celebración se convirtió en un momento de tensión absoluta cuando la joven representante caribeña cayó inesperadamente en pleno escenario. Desde entonces, la organización y su equipo médico han emitido reportes cautelosos sobre su estado, mientras seguidores de todo el mundo envían mensajes de apoyo y esperan su pronta recuperación.

Conoce qué pasó con Gabrielle Henry durante la preliminar de Miss Universo y cómo evoluciona su salud tras ser hospitalizada en Bangkok. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025?

Durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia, un momento de tensión sacudió al público cuando Gabrielle Henry, Miss Jamaica, perdió el equilibrio y cayó del escenario. La organización del certamen reaccionó de inmediato, brindándole asistencia en el lugar antes de que fuera trasladada en camilla para recibir atención médica especializada. La caída ocurrió tras tropezar con una abertura de aproximadamente 1.2 metros de profundidad, destinada al equipo de iluminación, según relató una amiga cercana a los medios locales.

Ese mismo 19 de noviembre, Henry fue llevada a un hospital de la ciudad, donde los primeros exámenes descartaron fracturas óseas, lo que inicialmente generó algo de alivio entre sus seguidores. Sin embargo, la gravedad del incidente la obligó a retirarse por completo del certamen. La noticia de su salida sorprendió a la comunidad internacional de concursos de belleza, que seguía de cerca su desempeño y esperaba verla avanzar en la competencia.

Con el paso de los días, la familia de Gabrielle compartió una actualización que encendió nuevamente la preocupación: la joven fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos después de que su estado no evolucionara tan favorablemente como se anticipaba. Aunque continúa recibiendo atención médica constante, su situación sigue siendo delicada, por lo que sus seres queridos y admiradores alrededor del mundo permanecen atentos y enviando mensajes de apoyo en espera de su pronta recuperación.

Esto se sabe del estado de salud de Gabrielle Henry luego del accidente en Miss Universo 2025. / Foto: Redes sociales

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sigue en terapia intensiva: ¿Cuál es su estado de salud?

La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, compartió un mensaje de fortaleza y agradecimiento tras la delicada situación que enfrenta Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grange expresó su gratitud por “el generoso derramamiento de amor, apoyo y oraciones” que la nación y la comunidad internacional han enviado a la joven reina de belleza después del accidente que sufrió durante la ronda preliminar del certamen en Bangkok. La ministra subrayó que Henry es “una de nuestras embajadoras nacionales de belleza más recientes”, destacando el orgullo que representa para Jamaica.

En la actualización, Grange informó que Gabrielle Henry permanece en cuidados intensivos en Tailandia mientras continúa su proceso de recuperación. Aunque la evolución ha presentado algunos contratiempos, la familia compartió que la joven “está de buen ánimo”, confiando en la fuerza y resistencia que la caracterizan. “Su fortaleza la ayudará a superarlo, con todo nuestro apoyo”, reiteraron sus seres queridos, según el comunicado compartido por la ministra.

La familia y las autoridades jamaicanas mantienen vigilancia constante sobre el estado de salud de Gabrielle, en estrecha comunicación con su equipo médico en Bangkok. Grange señaló que se espera pacientemente la autorización para realizar un transporte médico no urgente hacia Jamaica, lo que permitiría a la modelo continuar su recuperación en casa

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, sigue bajo observación médica en Bangkok. / Foto: Redes sociales

¿Miss Universo qué dijo sobre el estado de salud de Miss Jamaica 2025?

La controversia en torno al accidente de Miss Jamaica durante la preliminar de Miss Universo sigue escalando, y esta vez fue Inna Moll, Miss Chile 2025, quien alzó la voz para cuestionar el actuar de la organización del certamen. La representante chilena, quien se ha mantenido cauta en medio del debate, confesó que el caso de Gabrielle Henry la impactó profundamente, especialmente después de que intentó comunicarse con ella hace un par de días. Aunque evitó revelar detalles por respeto a la privacidad de la reina jamaiquina, dejó claro que la situación le preocupa.

Inna aseguró que, según la información que tiene, la organización de Miss Universo no ha acudido al hospital a visitar a Gabrielle Henry, quien permanece en cuidados intensivos tras su caída del escenario. Esta omisión, recalcó, resulta inaceptable tratándose de una candidata que llegó desde otro país para dar lo mejor de sí en el concurso. Para Moll, el mínimo esperado sería una respuesta y un acompañamiento directo de quienes encabezan el certamen.

La chilena también subrayó que, más allá de lo mediático, se trata de un caso humano que exige empatía y responsabilidad. “No es un tema menor”, sostuvo, al señalar que una representante internacional merece respaldo total en situaciones de emergencia.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención porque le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía, pero lo único que puedo decir es que la organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital”, dijo la reina de belleza chilena durante un encuentro con medios.

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Gabrielle Henry, nacida en noviembre de 1996, es mucho más que una reina de belleza: a sus 29 años, se ha convertido en una de las voces jóvenes más sólidas de Jamaica en temas de salud, accesibilidad y empoderamiento comunitario. Graduada en medicina y dedicada a la oftalmología, combina su formación científica con un profundo compromiso social, enfocándose en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual, una causa que adoptó como parte central de su carrera y propósito personal.

Su vocación humanitaria la llevó a crear una fundación orientada a brindar apoyo, recursos y acompañamiento a quienes viven con limitaciones visuales, especialmente en comunidades con menos acceso a servicios médicos especializados. Desde campañas educativas hasta jornadas de detección y programas de inclusión, Gabrielle Henry ha impulsado proyectos que buscan derribar barreras y ampliar oportunidades para este sector de la población. Este trabajo, realizado con seriedad y sensibilidad, la ha consolidado como una líder que entiende la importancia de unir conocimiento técnico con acción social.

Además de su labor médica, Henry es vocalista y artista, una faceta que refleja su capacidad para conectar con otros desde diferentes espacios. Su presencia en Miss Universo Jamaica 2025 no solo representó la belleza de su país, sino un mensaje claro: la elegancia también puede ir de la mano del servicio, la disciplina y la empatía. Con gracia y propósito, Gabrielle Henry ha llevado la bandera jamaicana al escenario internacional, defendiendo una visión donde la accesibilidad, la salud y el empoderamiento son pilares fundamentales para transformar vidas.

