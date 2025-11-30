Miss Universo 2025: Confirman heridas de Miss Jamaica tras caída en el escenario y organización “la culpa”

El certamen de belleza Miss Universo 2025 sigue en plena polémica, y más allá con un tema de resultados, la caída de Miss Jamaica también ha dado de qué hablar. El accidente sufrido por Gabrielle Henry, representante caribeña, no solo ha preocupado por su estado de salud, si no también por la presunta “culpabilidad” que ella podría tener en el desafortunado suceso...según la organización. ¿Qué ha sucedido?

Ex Miss Universo sufre un accidente junto a su hermano / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en el certamen de Miss Universo 2025?

Durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, Miss Jamaica, Gabrielle Henry, perdió el equilibrio y cayó del escenario. La organización del certamen reaccionó rápidamente y la asistió de inmediato.

La joven fue trasladada en camilla el mismo 19 de noviembre y llevada a un hospital en Bangkok, Tailandia. Según una amiga cercana de Gabrielle, quien habló con los medios locales, la caída ocurrió cuando la modelo tropezó con una abertura de aproximadamente 1.2 metros de profundidad, destinada a las luces del escenario.

Aunque los informes iniciales indicaron que no había fracturas óseas, se reveló que Miss Jamaica se vio obligada a retirarse del certamen.

La familia de Gabrielle proporcionó una actualización sobre su salud el pasado fin de semana, informando que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de que su estado no era tan favorable como se esperaba, la joven siguió recibiendo atención médica.

Tal vez te interese: Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, Miss Costa de Marfil renuncia a su título ¿por fraude?

Miss Jamaica / Redes sociales

¿Qué heridas sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tras caída en Miss Universo 2025?

Poco después del accidente, la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, proporcionó una actualización sobre su estado de salud, informando que había sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su atención.

La situación de Gabrielle dejó a todos con el corazón en vilo, pues aunque la caída no parecía tan grave al principio, su evolución médica tomó un giro inesperado.

Recientemente la ministra jamaicana de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, brindó más detalles sobre el estado de salud de Gabrielle, tras recibir información directamente de la familia. En su mensaje, Grange confirmó que la joven había sufrido laceraciones en su barbilla y en su pie, pero no había lesiones óseas .

La ministra también expresó sus mejores deseos para la pronta recuperación de la representante de Jamaica y destacó que, según el informe de la familia, la caída no fue provocada por un error en la caminata de Gabrielle, sino por un simple accidente durante la ejecución de su rutina.

Tal vez te interese: Fátima Bosch ¡desenmascarada! Desde Miss Universo México revelan oscuros detalles de por qué ganó ¡hay prueba

Actualización del estado de salud de Miss Jamaica tras accidente / Redes sociales

¿Qué ha dicho la organización de Miss Universo sobre el accidente sufrido por Miss Jamaica?

Tras el fuerte accidente sufrido por Miss Jamaica en la ronda preliminar de Miss Universo 2025, la organización no dijo algo al respecto después de la caída, por lo que el tema dejó varias especulaciones en redes sociales.

Para sorpresa de muchos, fue Melissa Sapini, la representante de Haití, quien relató que todas las concursantes fueron convocadas a una reunión de emergencia tras el incidente.

Durante este encuentro, un miembro del equipo insinuó que la caída había sido culpa de Gabrielle, afirmando que “ Miss Jamaica no estaba prestando atención ”. Estas palabras no solo sorprendieron, sino que crearon un ambiente tenso. Las concursantes quedaron en silencio, atónitas y con expresiones de incredulidad. Según Sapini, el ambiente se volvió “aterrador”.

¿Será cierto?

Te puede interesar: Fátima Bosch denuncia ‘robo de identidad’ tras acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025