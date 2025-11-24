Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, Miss Costa de Marfil renuncia a su título ¿por fraude?

La coronación de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025, continúa en controversia. En medio de acusaciones de supuesto fraude y favoritismos, Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, finalista de Miss Universo acaba de presentar la renuncia a su título.

¿Por qué se pone en duda la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025?

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha sido una alegría para los mexicanos. Sin embargo, también ha desatado polémica. En un principio, se llegó a pensar que la tabasqueña tuvo cierta preferencia por el altercado que protagonizó con Nawat Itsaragrisil previo a la gran final del concurso.

No obstante, posteriormente, se comenzó a decir que realmente la joven presuntamente habría obtenido la corona por los negocios que su padre, Bernardo Bosch, supuestamente tiene con Raúl Rocha, presidente del certamen.

Por si esto fuera poco, también está el hecho de que dos jueces renunciaron antes de la final. Uno de ellos, Omar Harfouch, afirmó que, supuestamente, el top 30 del concurso ya estaba seleccionado. La decisión, supuestamente, se basó en “relaciones personales y cercanía con algunas de las participantes”.

También sostuvo que existe una presunta relación de negocios entre Rocha y Bernardo, lo que supuestamente habría facilitado el triunfo de Fátima. En respuesta a esto, Raúl Rocha no solo aseguró que Omar mentía, sino que también reveló que este realmente fue despedido del certamen.

¿Por qué renunció Miss Costa de Marfil a su título Miss Universe África y Oceanía?

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y una de las favoritas en Miss Universe 2025, generó conmoción en el mundo de los certámenes tras anunciar su renuncia como Miss Universo África y Oceanía, además de romper todo vínculo con la organización internacional.

La modelo aseguró que su decisión responde a su compromiso con los valores que la han guiado en su carrera. “Para alcanzar la excelencia, debo ser fiel a mis valores”, expresó.

A través de un comunicado, la marfileña explicó que tomó esta determinación para no participar en roles o mandatos que considere incompatibles con sus principios, los cuales definió como respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades. “Debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, señaló.

Yacé destacó que su misión profesional está enfocada en impulsar a las nuevas generaciones, en especial a niñas y jóvenes afrodescendientes. “Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las chicas jóvenes”, afirmó, al tiempo que las alentó a superar límites, ocupar espacios donde no siempre se les espera y abrazar con orgullo su identidad.

“Las animo a caminar con confianza en habitaciones a las que creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, añadió.

Por ello, indicó que debía separarse del “rol reducido” que, desde su perspectiva, implicaba portar el título continental dentro de la organización de Miss Universo. Según sus palabras, alejarse permitirá dedicar su carrera a defender los valores que considera fundamentales: “Apartarme de este reducido rol me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”.

La modelo se despide del concurso, pero aseguró que continuará su trayectoria con el mismo propósito: “Sigamos defendiendo nuestros valores y luchemos juntos por la grandeza”.

Al momento, no hay más información sobre la decisión que tomó Yacé. Aunque en redes especularon que se trataría del presunto fraude ante la coronación de Fátima Bosch.

Miss Costa de Marfil abandona su título y se aleja de Miss Universo. / Instagram:@olivia.yace

¿Quién es Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil?

Olivia Manuela Yacé, nacida en enero de 1998 en Nueva York, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo de los certámenes de belleza contemporáneos.

Criada entre Estados Unidos y Costa de Marfil, ganó el título de Miss Costa de Marfil en 2021, lo que la llevó a competir en Miss Mundo 2022, donde obtuvo el puesto de segunda finalista. Desde entonces, ha llamado la atención por su mensaje sobre representación, diversidad e identidad.

En julio de 2025, el Comité Nacional de Costa de Marfil (COMICI) la designó para representar al país en Miss Universo 2025, reemplazando a la Miss en turno, Fatima Koné.

Su participación en Bangkok la colocó como una de las favoritas, terminando como finalista y recibiendo el título de Miss Universo África y Oceanía, el cual decidió renunciar días después.

Yacé afirmó que su salida responde a su compromiso con valores como el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad. La decisión ocurrió en medio de controversias por supuestas irregularidades y favoritismos en el concurso, lo que ha generado un amplio debate público.

