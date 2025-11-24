Tras accidente de Miss Jamaica en Miss Universo 2025, organización revela su verdadero estado de salud

En medio de las acusaciones de corrupción sobre la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025, la organización del certamen da una actualización sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica y sufrió un terrible accidente durante una pasarela. ¿Cómo se encuentra Miss Jamaica?

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Todo ocurrió el pasado 19 de noviembre. Miss Jamaica estaba desfilando en la competencia preliminar de Miss Universo 2025 cuando cayó del escenario. La modelo fue auxiliada de manera inmediata por la organización.

Posteriormente, fue sacada en camilla del lugar y trasladada a un hospital en Bangkok, Tailandia. En aquel entonces, una amiga de la joven contó ante los medios locales que había caído “en una abertura para las luces en el escenario, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad”.

Los informes preliminares mencionaron que, si bien no hubo huesos rotos, Miss Jamaica sufrió un “trauma cerebral”, así como “laceraciones en la barbilla y el pie”. Por ello, la joven tuvo que retirarse del certamen.

De acuerdo con declaraciones dadas por la familia durante el pasado fin de semana, Gabrielle Henry fue ingresada a “cuidados intensivos” y, si bien no ha “estado tan bien como se esperaba”, sigue bajo vigilancia médica; destacando que estará hospitalizada, al menos, siete días.

“El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”, indicó.

¿Qué dijo la organización de Miss Universo sobre el estado de salud de Miss Jamaica?

Hace algunas horas, la organización de Miss Universo sacó un comunicado señalando que Miss Jamaica está recibiendo la atención médica adecuada. En tanto que se han hecho cargo de todos los gastos de alojamiento y vuelos de sus familiares.

“La Organización Miss Universo ha asumido el cien por cien de todos los gastos relacionados, incluidos los de la Dra. y la familia de Henry. Esto ha incluido alojamiento en un hotel cerca del hospital, cambio de reserva de boletos de avión, transporte, servicios y personal dedicado asignado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso”, indicó.

Sobre el estado de salud de la modelo, aseguraron que, pese a que han habido ciertas complicaciones, ya está recuperándose. Incluso se espera que pronto sea dada de alta.

“Durante los últimos cuatro días, ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica, cada problema se resolvió con éxito. Hoy, nos complace compartir que el último informe médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry goza de buena salud y está a punto de ser dada de alta”, revelaron.

Para finalizar, se le pidió al público no compartir especulaciones, dejando claro que toda la información se dará a conocer por medio de canales oficiales.

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Gabrielle Henry es una modelo y médica que representó a Jamaica en Miss Universo 2025.

Tiene 28 años

Se especializó en oftalmología y trabaja en el Hospital Universitario de West Indies en Mona, St. Andrew, Jamaica.

Fundó una asociación sin fines de lucro que busca ayudar a las personas con discapacidad visual.

Debido a su accidente, se vio forzada a retirarse del certamen.

