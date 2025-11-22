¿Quién es la mujer trans que fue dueña de Miss Universo y cuál es su fortuna?

Miss Universo es un evento que paraliza al mundo entero. Por un momento, esta pasarela se convierte en el centro de las miradas a nivel mundial y los países apoyan a su representante. Las polémicas no son ajenas al certamen, pero también hay historias de personas que han participado en la organización y que han dejado huella por su estilo único. Esta es la historia de una mujer transgénero, que hasta hace unos meses, era la dueña de Miss Universo.

¿Qué famosa empresaria trans era dueña de Miss Universo?

En 2022, Anne Jakrajutatip adquirió las acciones de la Organización Miss Universo por una cifra millonaria, alrededor de 20 millones de dólares, lo que marcó un hito en la historia del certamen.

Antes de su compra, Miss Universo pertenecía a Donald Trump, quien la vendió en 2015. Con la llegada de Anne al frente, el certamen no solo se vivió una transformación en términos de liderazgo, sino que también abrió puertas a nuevas representaciones de belleza y feminidad.

Desde su adquisición, Anne fue clara sobre sus objetivos para la competencia. En el certamen de 2023, destacó por su discurso sobre el empoderamiento de las mujeres, subrayando que Miss Universo no solo sería un espacio para coronar a mujeres bellas, sino también para apoyar la inclusión y la representación de todas las identidades.

Bienvenidos a la nueva era de la plataforma del poder femenino. Ahora va a ser algo liderado por mujeres para ustedes, las mujeres, incluidas las transgéneros. Anne Jakrajutatip en Miss Universo 2023

A mediados de este 2025, la empresaria tailandesa dimitió de su puesto como directora de JKN Global Group, la compañía propietaria del certamen Miss Universo, en medio de una investigación sobre presunto fraude en la información financiera, según informó este viernes la multinacional.

¿Cuál es la fortuna de Anne Jakrajutatip, mujer transgénero que fue dueña de Miss Universo?

Cuando Anne Jakrajutatip lideraba Miss Universo, según Forbes, su fortuna superaba los 210 millones de dólares, reflejo no solo su éxito empresarial, sino también su capacidad para inspirar y transformar sectores enteros.

A través de sus compañías y su presencia en los medios, Anne ha abierto puertas a nuevas narrativas sobre lo que significa ser mujer en el siglo XXI, rompiendo estigmas y promoviendo una visión más inclusiva de la belleza.

En el ámbito de los negocios, Anne ha logrado que su historia de vida se convierta en una ventaja competitiva. La transparencia con la que ha abordado su proceso de transición ha facilitado negociaciones con clientes y proveedores.

Anne Jakrajutatip, mujer trans, dueña de Miss Universo / Redes sociales

¿Quién es Anne Jakrajutatip, mujer trans que fue dueña de Miss Universo?

Anne Jakkaphong Jakrajutatip nació el 17 de febrero de 1979 en Tailandia, y a sus 46 años se ha consolidado como una de las empresarias más influyentes en su país y en el mundo. Su carrera comenzó en el ámbito de las relaciones internacionales, con una formación académica en la Universidad de Bond en Australia, y más tarde complementada con estudios en desarrollo inmobiliario en la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok.

No obstante, su verdadera carrera como empresaria despegó al fundar JKN Global Group, un conglomerado de medios que se destaca por sus alianzas con gigantes como Walt Disney, CBS y Sony.

Su proceso de transición de género, que comenzó a los 35 años, la convirtió en un referente para la comunidad transgénero en Asia y en el mundo. Aunque su transición requirió una serie de cirugías reconstructivas, Anne nunca dudó de la importancia de este paso en su vida, describiendo el proceso como un “dolor gratificante”.

Además de su faceta empresarial, Anne Jakrajutatip es una activa defensora de los derechos de la comunidad transgénero. En 2007, fundó la organización Life Inspired for Transsexual Foundation (LIFT), con el objetivo de promover la visibilidad, el respeto y los derechos humanos de las personas trans.

