Martha Cristiana habla de su nombramiento como directora de Miss Universo México ¿Aceptará a mujeres trans?

El pasado lunes 6 de mayo, el concurso de belleza sorprendió al anunciar que Miss Universo México removería a Cynthia de la Vega del puesto de directora del certamen en México, apenas seis meses después de haberlo asumido. Además, se comunicó que quien asumirá dicho cargo es Martha Cristiana.

Comunicado de Miss Universe México / Instagram: @ missuniversemexico_

Martha Cristiana rompió el silencio sobre su llegada a Miss Universo México

La modelo acudió a una entrevista para el programa “Sale el sol” en el que comentó quién la buscó para ser parte de Miss Universo México fue George Figueroa y aseguró que ni ella sabía qué había ocurrido cuando fue nombrada directora del certamen.

Martha reveló que se encontraba en un año sabático y que este nuevo puesto le tomó por sorpresa, pues había tomado la decisión de no trabajar debido a su decepción con la actuación.

“Estaba un poco desencantada de la actuación, perdiendo un poco mi propósito de vida y diciendo, me lo voy a tomar con calma, me voy a tomar un año sabático para ver qué quiero y hacia dónde voy”. Martha Cristiana

Martha Cristiana mencionó que para ella es todo un reto dirigir Miss Universo México y que eso la pone nerviosa, pero asegura que dará lo mejor de sí misma.

La actriz contó que el venir de certámenes de belleza no era algo que compartiera abiertamente, ya que regularmente las modelos son catalogadas como “tontas”.

Martha Cristiana “Cuesta mucho trabajo en este medio que te tomen en serio, eres una cara bonita y si te relacionan con la belleza... Yo omitía ciertas partes de mi historia, porque no quería que me restara seriedad, que me vieran como tonta o superficial”.

Martha Cristiana asegura que: “Estaremos de la mano del altruismo y la inclusión”

La modelo aseguró que en estos tiempos ya no existen estereotipos: “Yo crecí viendo certámenes y me daba cuenta de que había un estereotipo que me molestaba... porque veo un estereotipo muy marcado que ya no cuadra, además, estamos en otras épocas”.

Martha también mencionó que está buscando a la candidata que representará a México en Miss Universo.

“Busco que las mujeres se sientan orgullosas de sus diferencias. Entonces yo quiero encontrar mujeres revolucionarias, mujeres que sepan comunicar”. Martha Cristiana

Finalmente, Martha Cristiana aseguró que esta nueva dirección estará guiada de la mano del altruismo y la inclusión.

Martha Cristiana “Estamos abiertos a que haya mujeres trans en nuestro concurso, por supuesto que sí, porque siempre me he preciado de ser una mujer incluyente. Siempre he sido activa y me considero feminista light... Es importantísimo que le demos una vuelta a esa narrativa que nos limita como sociedad”.

