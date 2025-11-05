Alicia Machado defiende a Fátima Bosch tras insulto del director de Miss Universo Tailandia: “Chino inmundo”

Fátima Bosch, representante de México para la 74 edición de Miss Universo, ha estado en el centro de la conversación luego de que fuera insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. No solo internautas se han solidarizado con ella, sino también algunas celebridades y exparticipantes del certamen.

Una de las que no dudó en apoyar a la modelo tabasqueña fue Alicia Machado, exreina de belleza. Si bien sus comentarios fueron bien recibidos por la mayoría, algunos la tacharon de “xenofóbica”, ¿qué dijo?

Alicia Machado / Redes sociales

Lee: Alicia Machado explota contra Selena Gomez por sus disculpas a México: “Ya póngase a estudiar”

¿Por qué el director de Miss Universo Tailandia insultó a Fátima Bosch?

Durante una reunión previa a la 74 edición de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, se molestó con Fátima Bosch, representante de México, por no “promocionar” el país de origen. El empresario le dijo “tonta”.

Ante esto, la modelo exigió respeto y después se retiró del lugar. Algunas modelos la acompañaron, provocando que el hombre se molestara y amenazara con descalificar a aquellas que la siguieran.

Fátima dijo sentirse muy humillada por lo ocurrido y esperaba que el asunto pudiera solucionarse de la mejor manera posible. También dejó claro que no abandonaría el certamen. Por su parte, Nawat se disculpó públicamente, asegurando que nunca había sido su intención insultar a nadie.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no está cómodo… Me disculpo con cada uno, me disculpo con todos. Hablé y me disculpé con la mayoría de las chicas en la sala, alrededor de 75 chicas”, indicó.

En tanto que la organización de Miss Universo emitió un comunicado diciendo que su principal objetivo es salvaguardar la seguridad e integridad de cada participante, por lo que lamentó lo ocurrido con Nawat.

Fátima Bosch, modelo mexicana / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Machado sobre el insulto que recibió Fátima Bosch?

A través de una transmisión en redes sociales, Alicia Machado se dijo indignada por lo ocurrido entre Fátima Bosch y el empresario tailandés. No solo exigió que lo despidieran, sino que también lo insultó llamándolo, entre otras cosas, “chino inmundo”.

“Espero que, al cabeza de machete este, al chino inmundo, misógino, patán, que no me interesa saber quién es, espero lo corran y no saber nada más de él” Alicia Machado

También expresó su deseo de que Fátima obtenga el triunfo en Miss Universo: “Espero que Miss México gane porque a los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, a los latinos se les respeta y a las mujeres se les respeta”, manifestó.

La gran mayoría de los usuarios aplaudió su apoyo a Bosch. No obstante, hubo algunos que la criticaron y consideraron que sus comentarios fueron “xenófobos”, señalando que, pese a todo, hablar de él así era ofensivo.

Y como si ya fuera poco, Alicia Machado se une a todo lo que está sucediendo en el Miss Universo aportando una de de sus verduras bien condimentadas y difíciles de ablandar bajo el fuego. El vídeo viene de la cuenta MissVTramoya. Gracias. pic.twitter.com/skVjhquxic — Luisandrita (@luisandrita) November 4, 2025

No te pierdas: Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic tras acusaciones hacia Pablo Montero: “No es una santa” VIDEO

¿Cuándo se celebra Miss Universo 2025?

La 74 edición de Miss Universo se celebrará el próximo 21 de noviembre, en el Impact Arena de Tailandia. Hay un total de 122 candidatas de diversas partes del mundo.

Hasta el momento, se desconoce si será transmitido en la televisión abierta mexicana. No obstante, la final de Miss Universo México fue emitida por el canal de Imagen TV, por lo que muchos esperan que sea igual.

Mira: Alicia Machado confronta a Niurka y le pregunta: “¿Por qué me odias?”; esto respondió la cubana