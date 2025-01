Alicia Machado explota contra Selena Gomez por sus disculpas a México: “Ya póngase a estudiar”

Selena Gomez vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, no fue por su polémica participación en la cinta ‘Emilia Pérez’, sino por llorar durante una transmisión en vivo para redes sociales, mientras le pedía perdón al pueblo mexicano.

En su video, la actriz se muestra sumamente acongojada por las deportaciones masivas de migrantes decretadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La futura esposa de Benny Blanco lamentó que las nuevas políticas de su país estén perjudicando a la gente que está “luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”.

Además de disculparse con México, la celebridad prometió contribuir para ayudar a todos los afectados: “Esto es algo que me pega demasiado. Me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo”, expresó.

Selena Gomez llora desconsolada por las deportaciones de migrantes ilegales. / Instagram: @selenagomez

Alicia Machado enojada por las disculpas de Selena Gómez a los mexicanos por las deportaciones de Donald Trump

Hubo muchas opiniones divididas ante las declaraciones de Selena. Algunos agradecieron que se solidarizara con el pueblo mexicano, mientras que otros consideraron que solo se estaba aprovechando de un tema relevante y viral para disipar las críticas por su papel en ‘Emilia Pérez’. Incluso, hubo varios que afirmaron que no tenía derecho de hablar sobre este tipo de problemáticas, pues no es muy cercana a México, incluso, porque no habla español.

Entre los detractores habría estado Alicia Machado. En las últimas horas, ha circulado la captura de un comentario presuntamente realizado por la actriz, en el que insulta a Selena y le exige que “mejor aprendiera español”. Esto último, en referencia a todos los comentarios negativos que ha recibido por su pronunciación en español en la cinta Emilia Pérez en la poco se entiende lo que dice y lo que canta Selena.

Por si esto fuera poco, también habló de su físico y le dijo que mejor se inscribiera en un gym. Hasta fue capaz de recomendarle su línea de suplementos alimenticios.

Alicia Machado, presuntamente “Muchacha pe… Ya pónganse a estudiar español y al gym. Te mando mis proteínas @aliciamachadodietplan. Aburre Jessy (el personaje de Selena en ‘Emilia Pérez’ @selenagomez”

Supuesto comentario de Alicia Machado contra Selena Gómez / Redes sociales

Alicia Machado causa controversia con sus supuestas declaraciones

El comentario ha provocado mucho revuelo. Aunque algunos creen que la captura podría ser falsa, la gran mayoría lamentó que, en caso de ser real, la próxima participante de ‘La casa de los famosos All-stars’ se hubiera metido con el físico de otra persona, principalmente cuando, en el pasado, ha expresado el dolor que sintió por este mismo tema.

Pese a todo, hubo algunos que felicitaron a la actriz por, presuntamente, “haber dicho la verdad”. Estos son otros comentarios que se pueden leer en redes sociales.

“Qué vieja tan corriente”

“Alguien se lo tenía que decir”

“Fake”

“¿Por qué Alicia Machado está criticando el físico de una persona con lupus?

“Vieja ridícula, no se sabe dónde se acaba de meter”

“No veo el comentario ni nada”

“Es mentira”

Selena Gomez / Redes sociales

¿Qué ha dicho Alicia Machado sobre su polémica con Selena Gómez?

Hasta el momento, Alicia Machado no ha aclarado si el comentario es real o falso, y solo se limitó a compartir una imagen motivacional sobre las personas estoicas.

“Estoico: Persona que puede soportar dolor y dificultades sin quejarse, capaz de ver las cosas por lo que son y avanzar con resiliencia y disciplina en la vida”, se lee.

Cabe destacar que esta publicación la realizó hace unas cuantas semanas en el perfil de su línea de suplementos alimenticios, por lo que, para muchos, el que lo reposteara en su cuenta persona, habría sido una clase de respuesta para todos lo que la criticaron por sus comentarios sobre Selena. Machado estuvo en una polémica reciente por haber dicho que no quiere a Niurka en La casa de los famosos All-stars.

