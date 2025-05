Alicia Machado confronta a Niurka y le pregunta: “¿Por qué me odias?”; esto respondió la cubana

‘La casa de los famosos All-stars’ sigue en la polémica. En medio de la incertidumbre sobre quién será el nuevo eliminado del reality, Niurka y Alicia Machado protagonizaron una fuerte pelea.

Si bien para nadie es un secreto que las actrices no tienen la mejor relación del mundo, algo que llamó la atención en su más reciente conflicto fue que la cubana hasta rompiera las reglas, con tal de dejar claro que no permitiría ninguna grosería por parte de la venezolana.

Niurka

¿Cómo fue la pelea entre Alicia Machado y Niurka en ‘La casa de los famosos All-stars?

Todo sucedió durante la gala del pasado domingo 11 de mayo en ‘La casa de los famosos All-stars’, más específicamente en la dinámica de ‘Congelados’.

Los habitantes, a quienes se les ordenó mantenerse quietos en el patio, recibieron la visita de la ex Miss Universo, a quien le encomendaron llevar un maletín con 100 mil dólares, que es el premio que se llevará el segundo lugar.

Tras dedicarle unas palabras de aliento a Manelyk y Alfredo Adame, se dirigió hacia donde estaba Niurka. Pese a que la orden era no moverse de su lugar, la cubana desafió las reglas y se movió en cuanto vio a su colega acercarse.

Ante esto, Machado no dudó en confrontarla y preguntarle el motivo de sus constantes ataques: “¿Por qué me odias tanto, Niurka? ¿Yo qué te he hecho? Llevas tantos años insultándome y difamándome. ¡Bájale a tu odio!”, expresó.

Niurka le dio con TODO a la mustia Machado



Alicia siempre tira la piedra y esconde la mano, lo hizo en LCDLF1, MasterChef, Top Chef etc etc



Le toca SOPORTAR que Mami Niu le dio rico y aún recuerdo cuando Osmel la ARRASTRÓ#LCDLFAllStar #LCDLFAllStars

pic.twitter.com/8AwkZefkpI — Mony Dolores ✨ (@MonicaSM77) May 12, 2025

¿Qué dijo Niurka ante los comentarios de Alicia Machado en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Sin esperar una respuesta de la cubana, la actriz se despidió de todos y se retiró. Mientras salía, Niurka le señaló, entre gritos, que no tenía razones para odiarla.

Niurka “Yo no te odio. Yo solo respondo a lo que tú dices. Tú vas adelante y yo voy detrás, nena. Yo no tengo para qué odiarte”

El momento dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien, algunos apoyan a Alicia Machado, otros consideran que Niurka solo ha dicho “verdades” sobre la modelo.

Cabe destacar que, hasta ahora, no se sabe si la producción sancionará a Niurka por haberse movido durante la visita de la venezolana. Sin embargo, todo parece indicar que no recibirá algún tipo de castigo por su comportamiento.

Alicia Machado

¿Por qué Alicia Machado y Niurka están peleadas?

Desde hace varios años, Alicia y Niurka han estado en una guerra de declaraciones. Incluso, la propia modelo ha admitido temer por su seguridad, pues considera que la cubana es una persona “violenta” y podría atacarla físicamente en cualquier momento.

Por su parte, la cubana ha dicho en múltiples ocasiones que solo se defiende de los ataques de su colega, a quien describe como una persona “tonta” y “loca”.

Su pleito más reciente fue en enero, cuando Alicia no la incluyó en su “elenco ideal” para ‘La casa de los famosos All-stars’. Ante esto, Niurka simplemente dijo que Machado “no representa a nadie” y que “ella solita se ahorca”.

