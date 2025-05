Karla Sofía Gascón reaparece en el hospital y desata preocupación: ¿Qué le pasó?

Karla Sofía Gascón no necesita mucho para generar conversación. La actriz española, reconocida por su participación en la película Emilia Pérez y su fuerte presencia mediática, se ha consolidado como una figura disruptiva en el espectáculo, tanto por su trabajo artístico como por su personalidad frontal y polémica.

Hace apenas unas semanas, la artista volvió a estar en boca de todos tras su participación un partido de futbol en los Premios Platino 2025, donde se robó la atención del público al darle una patada al actor Manolo Cardona, lo que generó múltiples reacciones en redes. Lejos de disculparse, Gascón volvió a mostrar su característico sarcasmo para responder a las críticas, y minimizó el hecho con comentarios irónicos que ya se han vuelto su sello.

“¿Qué polémica ni qué ocho cuartos? Fue una patada normal de esas que pasan cuando vas por el balón y se te escapa el pie”, argumentó, y así le restó importancia al golpe pero dejó claro que su intención nunca fue lesionar.

Karla Sofía Gascón juega futbol y le da tremenda patada a reconocido actor / YT: Chance

¿Por qué Karla Sofía Gascón reapareció desde el hospital?

Tras un breve regreso a la vida pública con su aparición en los Premios Platino, Karla Sofía Gascón volvió a sacudir las redes sociales al publicar una imagen desde una cama de hospital. La fotografía fue acompañada por un mensaje que mezclaba humor con misterio, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

“La razón por la que no fui a la Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene”, escribió la actriz en Instagram, haciendo alusión al icónico evento de moda que se realizó la noche del 5 de mayo de 2025, al que, por obvias razones, no asistió.

Aunque el mensaje fue claramente una broma, muchos fans se mostraron confundidos ante el contraste entre el tono relajado y la imagen médica. En otra parte de la publicación, Karla Sofía continuó con su humor: “No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”.

Hasta el momento, no se ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre los motivos de su ingreso al hospital. Tampoco se sabe si se trató de una revisión rutinaria, un procedimiento médico o una emergencia.

¿Cuándo y quiénes fueron los invitados en la Met Gala 2025? ¿Cuál fue la temática?

En redes sociales pusieron en duda la asistencia de la actriz a la noche más importante de la moda, que se celebró el lunes 5 de mayo, siguiendo la tradición de realizarse el primer lunes de mayo. Y es que para entrar a dicho evento, no es cosa fácil.

La temática de la MET Gala 2025 este año fue Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro), inspirada en la idea de renacimiento y renovación en la moda, utilizando la naturaleza como metáfora de la impermanencia de la moda.

Invitados al Met Gala 2025

La lista de invitados es siempre un secreto muy bien guardado, pero algunos de los asistentes confirmados fueron:



Zendaya

Bad Bunny

Beyoncé

Madonna

Shakira

Simone Biles

Kim Kardashian

Anne Hathaway

Selección de Invitados

Los invitados a la Met Gala son cuidadosamente seleccionados por Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue. Aquí hay algunos detalles sobre el proceso:

Solo por invitación : No se puede asistir sin una invitación.

: No se puede asistir sin una invitación. Pago de entrada : Los invitados deben pagar una entrada que puede costar hasta $75 mil por persona.

: Los invitados deben pagar una entrada que puede costar hasta $75 mil por persona. Restricciones: Los invitados deben seguir ciertas reglas, como no usar teléfonos móviles dentro del evento y no fumar.

Evidentemente, el atuendo es un punto central del evento, que constituye la inauguración oficial de la exhibición que el Costume Institute realiza cada año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en el que los invitados deben seguir la temática que proponen los organizadores, en esta ocasión “Hecho a la medida” (Tailored for you), Superfine: Tailoring Black Style.

Los anfitriones del Met Gala 2025 fueron:



Colman Domingo,

Lewis Hamilton,

A$AP Rocky,

Pharrell Williams y

Anna Wintour, junto con LeBron James, como co-anfitrión de honor. Sin embargo, él no asistió debido a una lesión.