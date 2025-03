Karla Sofía Gascón: Aseguran que organizadores de los Oscar la drogaron; Pati Chapoy reacciona indignada

La entrega de los premios Oscar 2025, realizada el pasado 2 de marzo, sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, por los momentos de angustia que, tras el evento, vivió Karla Sofía Gascón, quien perdió en la categoría de ‘Mejor actriz’ por su actuación en “Emilia Pérez”.

A través de redes sociales, la española contó que, posterior a la nominación, consumió unas papas y un refresco que le habían regalado. Después de un rato, empezó a sentirse muy mal.

Karla Sofía Gascón pierde en los Oscar / X: @elapanco

Karla Sofía Gascón en los Oscar: ¿Le dieron cannabis?

Karla Sofía Gascó relató que en los Oscar le dieron una bebida que la intoxicó: “Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscars como ‘Mejor actriz principal’. Me comí una bolsita de papas y un refresco sabor limón. Hasta ahí, todo bien”, empezó su anécdota. En medio de toda esta angustia, se dio cuenta de que uno de los productos que consumió contenía THC, el compuesto activo en la planta de cannabis, concluyendo así que realmente estaba bajo los efectos de esta sustancia.

“La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y siento una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: ‘A ver, me ha sentado mal algo que he comido’. Reviso la composición de la bolsa de papas y nada, de la lata de refresco y (contenía THC)”.

“Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos, muy bonitos. Gracias”, concluyó

Karla Sofía Gascón intoxicada con THC / Redes sociales/Pixabay

Linet Puente revela que los Oscar regalaron THC a Karla Sofía Gascón y Ventaneando queda en shock

En la emisión del 2 de marzo de Ventaneando, Linet Puente, quien estuvo presente en la cobertura de los Oscar de Azteca detalló cómo habría sucedido el incidente, mencionó que los nominados reciben una bolsa con productos de lujo, que incluyen cremas, obsequios exclusivos e incluso alimentos y bebidas.

“Pero bueno, a Karla Sofía le dan esta bolsa y ella dice: ‘Ah, pues vienen unas papitas’. Empieza a comer la papita. Se toma el refresco que viene y de repente dice que se empieza a sentir mareada. Lo comparte en sus redes sociales todo esto y resulta que se da cuenta de que el refresco tiene una sustancia que se llama THC”. Linet Puente

Ante esta situación, Pati Chapoy reaccionó asombrada y señaló con indignación.

“Que sea clarito. Estamos hablando de que la Academia le dio un regalo que tiene marihuana. Pues sí, droga”, Pati Chapoy

Por su parte, Pedro Sola manifestó su incredulidad al preguntar:

“¿Pero cómo es posible?”

Por su parte, Mónica Castañeda, mencionó que nunca se sabe cómo podría caerle a cada persona.

“Me parece muy arriesgado de parte de la Academia no sabes ni qué le va pasar ”.

Linet Puente destapa escándalo: organizadores de los Oscar dieron THC a Karla Sofía Gascón y sorprenden a Ventaneando. / Captura de pantalla

Linet asegura que los Oscar contratan una empresa externa para dar estos regalos

Linet también precisó que, aunque el regalo es otorgado por la Academia, en realidad una empresa externa sería la responsable de preparar estas bolsas de lujo.

“Pero aún así los revisas, digo”, expresó Mónica Castañeda.

Finalmente, Pati Chapoy expresó en un tono más relajado: “Será el sereno. Con razón todo mundo estaba feliz de la vida en la entrega”.

