¿Qué ganó ‘Emilia Pérez’ en los premios Oscar 2025?

La película ‘Emilia Pérez’ del francés Jacques Audiard ha sido muy polémica, especialmente en México. No obstante, recibió 13 nominaciones de la Academia al Oscar 2025, cerca del récord de 14 de películas como ‘Titanic’. La trama de este musical es sobre un capo del narco, el Manitas, que hace su transición a Emilia Pérez. Se criticó mucho entre los mexicanos el mal español de Selena Gomez en la película así como el uso de estereotipos y la superficialidad para tratar un tema que ha causado tantas muertes y desaparecidos.

Fue tanto el desencanto con la cinta francesa que la parodia “Johannes Sacreblu” de la creadora de contenido Camila Aurora tuvo más de 2 y medio millones de vistas en pocas horas en YouTube e incluso se transmitió en el cine.

Además, la protagonista, Karla Sofía Gascón, estuvo envuelta en polémica por publicaciones pasadas en las que hablaba mal de los premios Oscar, del Islam y más, que la llevaron a cancelar su cuenta en la red social X y ofrecer disculpas muchas veces. Incluso, estuvo en duda su asistencia a la premiación pues Netflix le retiró su apoyo para varios eventos promocionales de la película.

Emilia Pérez tendría una proyección especial en la Cineteca Nacional con el director y una actriz de la película / YouTube

Nominaciones de ‘Emilia Pérez’ en los premios Oscar 2025

Estas son las categorías en las que estuvo nominada ‘Emilia Pérez’ en los premios Oscar 2025:

Mejor película

Actriz principal - con la primera nominación a Karla Sofía Gascón

Actriz de reparto - en la que participa Zoé Saldaña

Director - Jacques Audiard compite en esta categoría

Guion adaptado

Película internacional

Cinematografía

Edición

Maquillaje y peinado

Partitura original

Canción original

Mejor sonido

Premios Oscar 2025 que ganó ‘Emilia Pérez’

A pesar de sus 13 nominaciones, la película ‘Emilia Pérez’, del director francés Jacques Audiard, únicamente ganó en dos, en las siguientes categorías, que no estuvieron exentas de polémica, lo que ha sido la constante en esta cinta:

Mejor actriz secundaria - Zoe Saldaña



La actriz, de origen dominicano, entre lágrimas y mucha emoción, dedicó su premio a su familia. Dijo que es la primera mujer de origen dominicano en ganar un Oscar. Se reconoció como una orgullosa descendiente de migrantes en Estados Unidos.

“Mamá, papá, mi mamá está aquí, toda mi familia está aquí. me siento muy honrada, gracias... Me siento abrumada con este premio, gracias a la Academia por el reconocimiento. Gracias a la Academia, por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita. ¡Rita! Y hablando de mujeres poderosas, las mujeres con las que compartí. El amor que trajeron, lo que me han brindado es un regalo y se los voy a recompensar”, dijo Zoe quien se deslindó hace tiempo de las polémicas de Karla Sofía Gascón.

Zoe Saldaña ganó el Oscar 2025 por Mejor actriz de reparto por su actuación en ‘Emilia Pérez’ / IMDb

Mejor canción original - ‘El mal’ de la película ‘Emilia Pérez’ La producción de Jacques Audiard ganó Mejor canción original. Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard subieron al escenario a recibir la estatuilla. Camille reconoció la presencia de Mick Jagger, quien les entregó la estatuilla. En ese punto, Camille cantó a capella parte de la canción, lo cual fue motivo de risas en redes sociales.

El trío dijo al recibir la estatuilla: “Estamos tan agradecidos. Gracias a todos los miembros de la Academia. Felicidades a nuestros hermosos compañeros nominados. Escribimos “El mal” como una canción para denunciar la corrupción y esperamos que subraye el papel de la música y el arte como una fuerza del bien y el progreso en el mundo”.

Hubo comentarios en redes como:

‘Fue la peor pena ajena que he tenido en mucho tiempo’



‘No puedo creer que la gente de Emilia Pérez se puso a cantar la canción en el escenario’



‘Los Óscares en decadencia, qué triste que a un grande como Elton John haya sido comparado con esta vergüenza’.



‘Nunca había muteado algo tan rápido en toda mi vida’



Emilia Pérez, póster Karla Sofía Gascón / IMDb

‘Emilia Pérez’ no ganó “Mejor película internacional”. Sucumbió ante el filme brasileño “I’m still here” (Aún estoy aquí) dirigido por Walter Salles que protagoniza Fernanda Torres, Fernanda Montenegro y Selton Mellon. Por su parte, el director Jacques Audiard perdió frente a Sean Baker, director de la película “Anora”.

Otra categoría en la que perdió ‘Emilia Pérez’ fue en la de Mejor actriz en la que Karla Sofía Gascón estaba nominada. La actriz que ganó fue Micky Maddison por “Anora” y también dejó atrás a Demi Moore protagonista de “La sustancia"; Fernanda Torres de “Aún estoy aquí" y a Cynthia Erivo de “Wicked”.

“Anora” también ganó la estatuilla para Mejor película y dejó a ‘Emilia Pérez’ sin este premio.

