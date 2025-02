Karla Sofía Gascón: ¿Selena Gomez pinta su raya con la actriz? “La magia ha desaparecido”

La polémica en torno a la película “Emilia Pérez” ha dado un nuevo giro con las recientes declaraciones de Selena Gomez. La estrella de Hollywood, finalmente ha hablado sobre los supuestos comentarios ofensivos hechos por Karla Sofía Gascón hacia su persona.

Todo comenzó cuando la escritora y podcaster Sarah Hagi reveló varios mensajes de la cuenta de X (antes Twitter) de Karla Sofía Gascón, que fueron catalogados como racistas. Uno de los comentarios supuestamente hacía referencia a Selena Gomez, llamándola “rata rica”.

Gascón negó rotundamente haber escrito esos mensajes, pero la controversia no ha cesado. Netflix tomó medidas al respecto, excluyendo a Gascón de los eventos promocionales previos a los Premios Oscar, y figuras como Zoe Saldaña y el director Jacques Audiard han marcado distancia de la actriz.

Karla Sofía y Selena Gomez se han apoyado la una a la otra / Instagram

Selena Gomez reacciona a la controversia de ‘Emilia Pérez’ y Karla Sofía Gascón

El pasado domingo, mientras recibía un premio en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Selena Gomez fue cuestionada sobre su estado de ánimo en medio de la polémica. Con una sonrisa serena, la cantante y actriz respondió:

“Estoy muy bien. Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y solo estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos”. Selena Gomez

Además, la exestrella de Disney reafirmó su compromiso con la película, dejando claro que su experiencia en Emilia Pérez fue enriquecedora. “Haría esta película una y otra vez si pudiera”, agregó Gomez sin dar algú mensaje puntual acerca de Karla Sofía Gascón ni a sus presuntos tweets.

Selena Gomez shares how she’s feeling following the backlash to #EmiliaPerez star Karla Sofia Gascon at #SBIFF2025 pic.twitter.com/GrjVMAQKTI — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025

Selena Gomez mantiene una postura conciliadora ante el escándalo que envuelve a Karla Sofía Gascón

A diferencia de sus colegas, Selena Gomez ha mantenido una postura más conciliadora. En el pasado, la cantante había elogiado la actuación de Gascón, asegurando que fue clave en el desarrollo de la película. “Ella realmente llevó toda la película y seguimos su ejemplo cuando se trataba de algo sensible. Me desafío y me encantó porque tuve que igualar esa energía”, comentó en una entrevista con Vanity Fair.

Aunque no ha condenado ni defendido explícitamente a su compañera de reparto, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de una reconciliación.

Karla Sofía Gascón sale en defensa de su compañera ante las críticas / Twitter

Zoe Saldaña y Jacques Audiard marcan distancia

Mientras la polémica crece, otras figuras involucradas en Emilia Pérez han dejado clara su postura. Zoe Saldaña, una de las coprotagonistas del film, expresó su rechazo a cualquier tipo de discurso de odio. “No tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”, afirmó en una reciente entrevista en Londres.

Por su parte, el director Jacques Audiard también tomó distancia de Gascón, declarando a Deadline que no ha tenido contacto con ella y que no desea hacerlo.

“Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, dijo a Deadline.

Actualmente TVNotas te dio a conocer que según Alfredo Adame, Karla Sofía Gascón, esta bajo investigación por promover a un cirujano plástico falso que estaría involucrado en la muerte de siete personas.

Sin embargo, la actriz ya había dejado en claro que guardaría silencio por respeto al film y a su elenco para no afectar la recepción de la película por lo que podría tardar en dar declaraciones al respecto.