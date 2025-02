Mhoni Vidente hace lamentable predicción de Karla Sofía Gascón tras polémicos tweets

La actriz española Karla Sofía Gascón, de 52 años, ha estado en el centro de una controversia debido a la reaparición de antiguos tweets con contenido polémico, los cuales publicó entre 2019 y 2021.

Estos mensajes, que incluyen comentarios despectivos hacia diversas comunidades, han generado una reacción negativa significativa. Incluso, la protagonista de ‘Emilia Pérez’ optó por cerrar su cuenta de ‘X’ luego de hacerse viral su opinión de ese entonces.

Eso no es todo, en una reciente entrevista con CNN, la histrionisa española argumentó que no es “racista”, dijo que, de serlo, no habría trabajado con Zoe Saldaña. Palabras que también causaron total revuelo en la red.

Karla Sofía Gascón nominada a los premios Oscar / Instagram / Pixabay

Te puede interesar: ¿Karla Sofía Gascón insoportable en ‘MasterChef Celebrity’? Influencer revela toda la verdad

¿Qué predijo Mhoni vidente sobre la carrera de Karla Sofía Gascón?

Aunque Karla Sofía Gascón emitió disculpas públicas y eliminó los tweets ofensivos, la controversia todavía afectaría su carrera, así como su consideración a competir como ‘Mejor actriz’ por ‘Emilia Pérez’, película que recibió 13 nominaciones al Oscar.

Dicha situación, desató el distanciamiento de Jaques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, quien señaló su decepción por los comentarios de Karla en redes sociales.

Emilia Pérez / Captura de pantalla

No te pierdas: ¿Quién es Karla Sofía Gascón la actriz trans española que brilla en los premios por ‘Emilia Pérez’?

A raíz de esta polémica, Mhoni vidente también externó su contundente predicción con respecto a la carrera de Karla Sofía Gascón, la cual se encuentra bajo el ojo del huracán. ¡Dijo que corre peligro su trayectoria!

Con tarot en mano, la astróloga cubana mencionó que la actriz española “no supo manejar la fama”, así como no se mostró “humilde”.

“Desde el principio, Karla Sofía Gascón debió ser más coherente con la situación, ser más humilde, más tranquila, abrazar al público, sentirse querida y hablar con los mexicanos, pero se mantuvo en una soberbia total” Mhoni vidente

Agregó en su canal de YouTube: “Ya se le acabó la carrera. Tenía ganado, no el premio, pero tenía trabajo, fuerza. Ya tenía una carrera”.

Por su parte, tras lanzar su comunicado oficial, Karla Sofía Gascón no ha dado más declaraciones con respecto a la gran polémica que la enreda.

Mhoni Vidente despotricó contra la película ‘Emilia Pérez’ / IG: @mhoni.vidente01 / @emiliaperezfilm

Mira: Ella es Fernanda Torres, la actriz a quien Karla Sofía Gascón acusó para ‘robarle’ el Oscar

¿Cuáles han sido las repercusiones a Karla Sofía por sus polémicos tweets?

Luego de que se volvieron virales los tweets de Karla Sofía Gascón, los cuales también habrían embarrado a Selena Gomez, la actriz ha enfrentado varias consecuencias:

Así lo dijo Mhoni vidente: