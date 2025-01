Karla Sofía Gascón rompe el silencio sobre posible pérdida de nominación al Oscar y sus polémicos tweets

En su camino hacia los Premios Oscar 2025, Karla Sofía Gascón se encuentra en el ojo del huracán tras la viralización de antiguos tweets considerados por muchos como ofensivos.

La actriz, nominada a Mejor actriz por su participación en ‘Emilia Pérez’, ha sido duramente criticada en redes sociales por este motivo y ya se vio obligada a eliminar tales mensajes.

Todos los tweets de Karla Sofía Gascón que podrían quitarle la nominación al Oscar 2025

Algunas de las publicaciones que resurgieron incluyen comentarios sobre los Oscar, movimientos sociales y figuras públicas. Entre los más comentados están sus declaraciones sobre la diversidad en los premios de la Academia, George Floyd, el islam, los cuerpos ajenos y la comunidad LGBTIQ+.

Estos mensajes han generado indignación, y usuarios en redes sociales han solicitado que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tome medidas en su contra.

“Cada vez más los #Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blackivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”, fue uno de los tweets que escribió hace unos años.

“ Hace ya tiempo que no sé si en los #oscars ! se premia a los colectivos o a la cinematografía . Si se premia al color, al sexo y la ideología o a los técnicos y artistas sin fronteras. Pareciera que hay que cumplir un cupo étnico, algo que es evidente ya en las mismas obras”. Karla Sofía no se guardaba su opinión sobre el premio Oscar / Twitter

”Pasó el COVID y se pasó con las mangas o pasó por el quirófano y no le quitaron la piel de los brazos. @Adele”.

“Vaya, pobre Liam, esto es lo que pasa cuando los del Frente Nacional de la Familia te obligan a casarte con un bigotón. Espero que abrace la fe de Yahael, Yatekomo o como se llame cuanto antes, aunque con esta perversión maligna horrible antinatural lesbica al infierno van”, dijo sobre Miley Cyrus siendo captada muy cariñosa con alguien más tras su separación de Liam Hemsworth.

“El islam es maravilloso, sin ningún tipo de machismo. A la mujer se la respeta y cuando se la respeta mucho le dejan un cuadrito en la cara para que se le vean los ojos y la boca, pero si se porta bien. Aunque ellas se visten así por gusto. Qué asco más profundo de humanidad”.

“Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados”.

Karla Sofía Gascón dio de qué hablar con sus mensajes del pasado / Twitter

Karla Sofía Gascón se disculpa por sus polémicos tweets anteriores

Ante la ola de críticas, la revista ‘Variety’ reveló la disculpa pública de la actriz trans:

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

¿Karla Sofía perderá su nominación al Oscar? Ella lo aclara

Otro conflicto en el que Karla Sofía Gascón se vio envuelta involucra a Fernanda Torres, protagonista de ‘Aún estoy aquí’, cinta que compite con ‘Emilia Pérez’ en la categoría de Mejor Película Internacional. La actriz española respondió a los ataques que ha recibido en redes sociales luego de que arremetiera contra la protagonista de la película que compite con ella, considerado como una falta a las reglas de La Academia que le podrían costar su nominación, así que en su pronunciamiento al respecto, mencionó la competencia entre ambas producciones:

“Mi amor por Brasil no me lo va a quitar alguien que odia ‘Emilia Pérez’ o que juega a ese juego de competencias en redes sociales con Fernanda Torres y con su película (...) y mucho menos creo que sea bueno que para que tu película sea relevante tengas que hundir el trabajo de los demás”.

Las palabras de Karla Sofía podrían poner en riesgo su nominación / Instagram

Y agregó: “Yo no he visto a nadie de ‘Emilia Pérez’ o ninguna persona que esté alabando ‘Emilia Pérez’ diciendo que Fernanda Torres o ‘Aún estoy aquí’ es una mala película o que no se merece los premios. En cambio yo tengo mis redes sociales llenas de (comentarios): ‘Fernanda Torres es mejor que tú’, ‘Tú no te mereces, Fernanda Torres tiene que salir y tú no’”, agregó.

En Variety, la actriz agregó: “Soy una gran fan de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses. En mis comentarios recientes me refería a la toxicidad y al discurso de odio violento en las redes sociales que lamentablemente sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie asociado directamente con ella ha sido más que comprensivo y sumamente generoso”.

Igualmente trascendió que la Academia estudió el caso y determinó que no habrá ninguna sanción para Karla Sofía, por lo que seguirá compitiendo sin ninguna penalización.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre Fernanda Torres?

El conflicto comenzó cuando Karla Sofía Gascón acusó al equipo de Fernanda Torres de orquestar una campaña de odio en su contra en redes sociales. En una entrevista con un medio brasileño, Gascón afirmó que su trabajo y el de su película estaban siendo desmerecidos por personas cercanas a la actriz.

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, también estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película”, expresó la actriz. Según Gascón, esta campaña negativa no contribuye a resaltar su propio trabajo ni el de ‘Emilia Pérez’, sino que está dirigida a hacerle daño.

A pesar de las críticas, Karla Sofía Gascón aseguró que no tiene nada en contra de Fernanda Torres, a quien felicitó por su éxito en ‘Aún estoy aquí’, que le valió un Globo de Oro. “Nunca hablaré mal de Fernanda Torres o de su película”, dijo. Sin embargo, la actriz denunció que personas vinculadas a la producción de la película de Fernanda, sí estaban atacando a su trabajo, pero en sus recientes disculpas, aclaró sus palabras al respecto.

