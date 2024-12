Karla Sofía Gascón critica las disculpas de Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gomez

Hace algunas semanas, Eugenio Derbez fue sumamente criticado por los comentarios que hizo sobre la actuación de Selena Gomez en la cinta ‘Emilia Pérez’. El comediante señaló que la pronunciación en español de la actriz es “indefendible”.

A raíz de los malos comentarios en su contra, el también actor ofreció una disculpa pública. A través de redes sociales expresó que había cometido un “error” al “hablar mal” de alguien que también pertenece a la comunidad latina.

“Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas”, escribió.

Si bien se dijo arrepentido por sus palabras, esto no evitó que Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta, diera su contundente opinión sobre el asunto y criticara a Eugenio por sus disculpas.

Karla Sofía Gascón arremete contra Eugenio Derbez

En una entrevista para el medio CNN, la actriz española expresó que cada persona es libre de tener su propia opinión. No obstante, dejó claro que no apoya al también productor y hasta criticó sus disculpas.

Karla Sofía Gascón “A mí lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego (afirma) la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión?”

Incluso, sugirió que no es muy fan de su trabajo: “A mí a lo mejor no me gusta lo que hace él o lo que hace quien sea, y cuando es eso, se lo digo: ‘Oye, me ha gustado esto que has hecho o no me ha gustado esto que has hecho. No tengo por qué pedir disculpas porque a mí me guste o no algo”, afirmó.

Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gómez

Para la también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, la actuación de Selena Gomez fue “magistral”, siendo el mejor trabajo de su carrera artística.

“Ha hecho el trabajo mejor de su vida, creo. Yo siempre se lo digo, aunque ella no sé si es consciente de esto. No está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español”, indicó.

La actriz explicó que el personaje de Selena “no es ni mexicano ni español, es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante, y puede hablar hasta en alemán si quiere”.

Para finalizar, señaló: “¿Quién ha dicho que no ha construido ella su personaje así y que cuando habla conmigo habla perfectamente en español?”, concluyó.

¿Selena Gomez cerca de ganar su primer Oscar?

A pesar de las críticas, Selena Gomez ha sido nominada a diversos premios, incluyendo los Globos de Oro, por su actuación en ‘Emilia Pérez’, cinta que también ha sido considerada a varios galardones importantes.

Si bien aún no sale la lista completa de los nominados al Oscar, en la “shortlist’, ‘Emilia Pérez’ está considerada a varias categorías importantes, por lo que se cree que Selena podría estar contemplada para ‘Mejor actriz’ o ‘Mejor actriz de reparto’.

