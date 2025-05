Actor explota contra nuevo proyecto de Karla Sofía Gascón: “De ninguna manera”

En días recientes, Karla Sofía Gascón sorteó bien la polémica luego de que se presentara en un festival donde no llevaba el nombre del ganador que iba a presentar. Sin embargo, otra fuerte controversia se avecina para su carrera, advierten medios españoles que han dado a conocer la molestia de un actor que está negando su participación en el próximo filme de la actriz que causó revuelo con el filme ‘Emilia Pérez’.

Karla Sofía Gascón hizo entrega de un galardón en los Premios Platino. / Redes sociales.

Lee también: Karla Sofía Gascón se convierte en psiquiatra tras la polémica de Emilia Pérez

¿Cuál será la próxima película de Karla Sofía Gascón?

La actriz Karla Sofía Gascón deja atrás la polémica alrededor de la película Emilia Pérez y se convierte en psiquiatra. Esto se dio a conocer el 17 de abril, en que se reveló que la española hará un nuevo papel en una película. Quien diera vida al ‘Manitas’ en la cinta de 2024 del francés Jacques Audiard ahora coprotagonizará el ‘thriller’ psicológico ‘The life lift’ con el actor Vincent Gallo, según informa la revista ‘Variety’.

En esta cinta, dirigida por la debutante italiana Stefania Rossella Grassi, la nominada al Oscar 2025 interpretará a una psiquiatra que “encarna tanto a Dios como al diablo”.

El anuncio del proyecto se realizó durante la celebración del Lovers Film Festival de Turín, un evento europeo de gran prestigio dedicado al cine LGBTQ+, donde Gascón fue homenajeada.

Karla Sofía Gascón / Redes sociales

No dejes de leer: Karla Sofía Gascón vive vergonzoso momento en entrega de los Premios Platino: “Siempre pasa algo”

¿Quién es Vincent Gallo el actor que se deslindó de proyecto con Karla Sofía Gascón?

Vincent Gallo es un actor, pintor, músico y modelo estadounidense. Es conocido por haber participado en numerosas películas independientes, tanto como actor, director y productor. Como director, guionista y actor su película más representativa es Buffalo ’66.

El intérprete estaba considerado como parte de la cinta en el rol protagónico, dando vida a un personaje atormentado que vive en un pequeño apartamento de Nueva York donde sufre una situación de acoso por unas notas adhesivas que encontró en el ascensor del edificio y lo invitan a cometer asesinatos.

El nombre del actor despertó el interés de críticos de cine. / Redes sociales.

No te pierdas: Karla Sofía Gascón reaparece en el hospital y desata preocupación: ¿Qué le pasó?

¿Qué dijo Vincent sobre el proyecto donde Karla Sofía Gascón interpretará a una psiquiatra?

El anuncio de la cinta, el pasado 17 de abril causó revuelo y algunos críticos de cine se mostraron interesados al saber que Gallo jugaría un papel crucial en la cinta. Sin embargo, en días recientes, Gallo se deslindó enérgicamente de la cinta y recriminó que se haya utilizado su nombre para la promoción de esta, pues asegura que él se negó a participar en la producción al no tener bases para su financiamiento.

“Cuando supe que el proyecto no estaba financiado ni en producción, les dije que no hablaría más del tema hasta que tuvieran financiación y un cronograma”, declaró al medio ‘Entertainment Weekly’.

“Les dije claramente que no. Les advertí que no utilizaran mi nombre de ninguna manera ni dijeran que me había comprometido con el proyecto, porque no pensaba hablar del mismo hasta que este tuviera financiación o plan de rodaje”, añadió.