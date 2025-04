Karla Sofía Gascón y la ola de odio por Emilia Pérez, la llevó a intentar decisiones extremas

Karla Sofía Gascón se ha convertido en una de las figuras más controversiales del momento debido a sus declaraciones. Aunque había prometido guardar silencio, parece que ya ha decidido expresar sus pensamientos nuevamente. Sin embargo, sus palabras y la reacción del público han provocado que tenga pensamientos preocupantes.

Durante su participación en el programa ‘El hormiguero’, la actriz habló abiertamente sobre la avalancha de odio que enfrentó en redes sociales después de que resurgieran publicaciones antiguas donde hizo comentarios ofensivos. La situación fue tan extrema que llegó a considerar el Río Sena en París como un buen lugar para atentar contra su vida.

Karla Sofía Gascón pierde en los Oscar / X: @elapanco

¿Por qué cancelaron a Karla Sofía Gascón en redes sociales?

La cancelación de Karla Sofía Gascón comenzó cuando en redes sociales resurgieron antiguas publicaciones en las que hizo comentarios muy polémicos hasta de su compañera de reparto Selena Gómez. Estos mensajes provocaron una ola de críticas y acusaciones de racismo en su contra, generando una división entre quienes la condenaban y quienes defendían su derecho a expresarse.

A pesar de la polémica, Gascón insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto y que su cancelación fue impulsada por un sector ultraconservador que buscaba descalificarla por ser una mujer trans.

“Se juntaron las personas transfóbicas con las personas de ultraderecha que no nos pueden ni ver a las personas trans”, expresó en el programa.

Karla Sofía Gascón ¿dispuesta a renunciar al Óscar? / Redes sociales

¿Cómo afectó el odio en redes a Karla Sofía Gascón?

La actriz reveló que el acoso digital y la cancelación mediática tuvieron un fuerte impacto en su salud mental. Durante su estancia en París, en plena promoción de ‘Emilia Pérez’, confesó que se sintió completamente destruida y tuvo pensamientos en contra de su integridad.

“Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: '¿Para qué estoy en este mundo?”. Karla Sofía Gascón

Sin embargo, encontró una razón para seguir adelante: su hija. “Afortunadamente tengo una hija que no dejaré por nada del mundo”, afirmó, dejando claro que su familia ha sido su mayor fortaleza en estos momentos difíciles.

¿Qué dijo Karla Sofía sobre las acusaciones de racismo?

Durante la entrevista, la actriz negó ser racista y aseguró que todo fue una manipulación de sus palabras. “Que me tachen de racista me parece absurdo, hay unas tonterías que no caben en la cabeza de nadie”, mencionó. Además, criticó la influencia de las redes sociales en la opinión pública y afirmó que la cancelación digital es parte de una estrategia para controlar a las personas.

“Estamos en un mundo que está dominado por las redes sociales. Tenemos un problema muy grave, y creo que hay un control de nosotros a través de esas técnicas. Las redes sociales no son las personas reales, es un machaque constante a lo que a alguien no le interesa”, enfatizó.

¿Qué dijo el público de las nuevas declaracionesse Karla Sofía?

Las declaraciones de Karla Sofía Gascón han generado opiniones divididas. Mientras algunos la apoyan y consideran que ha sido víctima de una cacería mediática, otros creen que debería asumir la responsabilidad por sus palabras.



“Pero si ella era la primera que ponía verde al más pintado en Twitter... ¡jajajajajajaja!”

“Consejos doy que para mí no tengo.”

“Una sinvergüenza a la que pillaron por inútil y ahora sigue defendiendo lo indefendible.”

“Hoy ha venido a sacarse el rabo en ‘El Hormiguero’.”