Karla Sofía Gascón rompe el silencio tras la patada a actor Manolo Cardona: “Que nadie me difame”

Durante el evento deportivo de celebridades que acompañó a la edición 2025 de los Premios Platino en Madrid, Karla Sofía Gascón se convirtió en tendencia luego de una jugada polémica.

El encuentro enfrentó al equipo de figuras del entretenimiento con jugadores de LaLiga EA Sports. Gascón, integrante del conjunto de famosos, se lanzó con determinación por el balón, pero su intento terminó en una infracción clara que le hizo ganase una tarjeta amarilla, mientras el público y las redes sociales comenzaban a comentar el incidente con intensidad.

Según las imágenes virales que circularon en X (antes Twitter), Karla fue superada en velocidad por Manolo Cardona, actor colombiano de series como Narcos y Sin senos no hay paraíso y, en un intento por recuperar la pelota, terminó golpeándolo a la altura de la espinilla. El actor quedó tendido durante varios minutos hasta que fue atendido por el equipo médico. La escena fue tan contundente que incluso algunos internautas cuestionaron la agresividad de la intérprete de Emilia Pérez.

Así fue el accidente:

¿Cómo reaccionó Karla Sofía Gascón tras el escándalo con Manolo Cardona?

Lejos de ignorar la polémica, Karla Sofía decidió hablar. A su llegada a la alfombra roja de los Premios Platino, la actriz abordó con sarcasmo y determinación lo ocurrido. “Le metí dos trallazos al palo a Iker Casillas para que se asustara”, dijo entre risas, quitándole peso al asunto e intentando desviar la atención de la polémica.

Sin embargo, cuando los reporteros insistieron en cuestionarla sobre la patada a Cardona, Karla Sofía mostró su molestia. “¿Qué polémica ni qué ocho cuartos? Fue una patada normal de esas que pasan cuando vas por el balón y se te escapa el pie”, argumentó, restándole importancia al golpe pero dejando claro que su intención nunca fue lesionar.

No obstante, lo que realmente encendió el enojo de la actriz fue la manera en que algunos medios y usuarios comenzaron a tergiversar la situación. “Esto es serio. Os lo digo, porque no voy a seguir consintiendo, obviamente, que nadie me difame”, afirmó contundente. La intérprete dejó entrever que, si las acusaciones continúan, podría emprender acciones legales.

¿Por qué Karla Sofía Gascón amenaza con demandas tras la viralización del video de la patada a Manolo Cardona?

Lo viral del escándalo hizo que Karla Sofía diera un paso más allá y revelara que ya ha tenido que tomar medidas similares anteriormente. “Empezamos en Cannes con todo esto, poniendo una demanda en conjunto con 6 organizaciones civiles a esta señora que se atrevió a decir que había ganado el premio en Cannes un señor en vez de una actriz”, relató, haciendo referencia a un caso anterior de desinformación.

Molesta y visiblemente afectada, la actriz dijo sentirse harta del tratamiento que se le da a cada uno de sus actos públicos. “Parece una broma, pero no lo es. Me han llegado a decir que yo había ases... a siete personas”, denunció con amargura. Y aunque trató de mantener el humor, admitió: “Me da la risa ya”, pero que no piensa permitir más ataques.

Gascón también subrayó: “Cada cosa que yo haga va a sacarle una vuelta para ver si sacan algo malo”, dejando ver que siente una persecución mediática constante.

