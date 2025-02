Jaques Audiard le da la espalda a Karla Sofía Gascón: “No he hablado con ella y no quiero hacerlo”

La actriz Karla Sofía Gascón ha estado en el centro de varias controversias recientemente. Desde ser señalada de publicar tuits polémicos sobre Selena Gomez hasta defenderse de acusaciones de racismo afirmando que no puede ser racista porque ha trabajado con Zoe Saldaña, Gascón ha generado una gran cantidad de titulares.

Además, su comportamiento ha llevado a que Netflix la abandone en la campaña de publicidad rumbo al Oscar, complicando aún más la situación.

Karla Sofía Gascón se defiende tras el desprecio de Netflix. / Netflix

Ahora el también polémico cineasta francés Jacques Audiard ha decidido pronunciarse sobre la controversia generada por Karla Sofía Gascón, protagonista de su película Emilia Pérez. En una entrevista con Deadline, el director fue tajante y aseguró que no tiene intención de hablar con la actriz tras sus recientes declaraciones. “No he hablado con ella y no quiero hacerlo”, sentenció.

“No me estoy comunicando con ella porque en este momento necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones.” Jacques Audiard

Jacques Audiard de Karla Sofía: “cosas absolutamente odiosas y reprochables”

Audiard manifestó su sorpresa ante la actitud de Gascón, asegurando que se ha colocado en el papel de víctima sin considerar el impacto de sus palabras. “Realmente se está posicionando como la víctima. Habla de sí misma como si fuera una víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no hacen daño”, declaró.

El director también expresó su tristeza por la situación, lamentando que la relación de confianza que construyeron durante el rodaje se haya visto fracturada. “Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hicimos juntos, la confianza que compartimos y el ambiente excepcional en el set. Cuando lees ciertas declaraciones, cosas absolutamente odiosas y reprochables, por supuesto que la relación cambia”, agregó.

Para Audiard, la actitud de Gascón es incomprensible y le preocupa que esté perjudicando no solo su imagen, sino también a quienes trabajaron con ella. “No entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma y, lo que es peor, por qué está afectando a personas que estuvieron cerca de ella”, enfatizó.

Emilia Pérez tendría una proyección especial en la Cineteca Nacional con el director y una actriz de la película / YouTube

Director de Emilia Pérez sigue firme en la temporada de premios a pesar de la polémica

A pesar de la polémica, Audiard aseguró que continuará promoviendo Emilia Pérez, aunque reconoce que la situación ha complicado la temporada de premios. “Pensé que regresaría con entusiasmo, pero ahora hay una tristeza que debemos superar. Si las cosas no están claras, hay que aclararlas y dedicar tiempo a seguir defendiendo la película”, afirmó.

El cineasta destacó especialmente su apoyo a Zoe Saldaña, quien también protagoniza el filme y ha sido mencionada como posible candidata al Oscar. “No hay manera de que abandone a esta gente. Está Zoe; quiero y voy a apoyarla y defenderla. Nunca la dejaría de lado”, finalizó.

Cabe recordar que en su momento, Zoe Saldaña también se distanció de Gascón tras la polémica generada por sus declaraciones. Saldaña expresó su tristeza y dejó claro que no apoya ningún tipo de discurso de odio.

“Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste. Me pone muy triste porque no apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”, indicó en su visita a Londres para presentar la cinta.

También dejó claro que trabajar con la actriz española, así como el resto de los involucrados en el proyecto, fue una experiencia muy grata.

“Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los que formaron parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre la inclusión y la colaboración y la equidad racial, cultural y de género” Zoe Saldaña

Hasta ahora, Karla Sofía Gascón no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de su director Jacques Audiard.