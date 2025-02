Karla Sofía Gascón asegura que no es racista: “Si fuera racista, no trabajaría con Zoe Saldaña”

Karla Sofía Gascón, actriz española nominada al Oscar por su papel en ‘Emilia Pérez’, ha estado en el centro de una controversia debido a la reaparición de antiguos mensajes en redes sociales que fueron considerados como ofensivos y racistas.

Inclus, se volvió viral la imagen de un tweet en el que Karla Sofía despotricó en contra de Selena Gomez, su compañera de reparto en el filme dirigido Jacques Audiard.

Karla Sofía Gascón asegura que no es racista tras polémica por sus tweets. / IG: @karsiagascon

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón en sus polémicos tweets?

Los mensajes que volvieron tendencia a la actriz española fueron publicados entre 2019 y 2021. Los cuales incluyeron declaraciones islamofóbicas y despectivas hacia diversas comunidades.

En un tweet se refirió al Islam como un “foco de infección para la humanidad”. En otra, comentó sobre los premios Oscar del año 2021, en los que cuestionó si se habían convertido en un “festival afrocoreano” o una “manifestación de Black Lives Matter”.

Tras la difusión de estos mensajes, Gascón eliminó las publicaciones y desactivó su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). Luego, ofreció disculpas públicas: “Quiero referirme a la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño”, dijo.

Karla Sofía Gascón rompe en llanto y niega ser racista

Ahora, Karla Sofía Gascón se volvió tendencia en las redes sociales por las recientes declaraciones que dio en una entrevista en CNN. Recordemos que Zoe Saldaña no apoyó las supuestas opiniones que hizo Karla vía X.

En un principio, Gascón descartó la posibilidad de renunciar a su nominación en los premios Oscar, así como defendió su trabajo. No obstante, lo que llamó la atención de dicho encuentro fue el argumento que dio para subrayar que no es una persona “racista”.

“No puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral. No he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni nada de lo que esta gente intenta hacer creer”, dijo entre lágrimas.

“Ni Zoe, ni Selena pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida a que alguien pueda pensar que es algo racista o xenófobo... Yo he hablado con ella (Selena Gomez). Le he explicado las cosas como son. Ella me conoce perfectamente, las dos. Todo mi equipo me conoce perfectamente. Saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no hubiera trabajado con ella (Zoe Saldaña)”. Karla Sofía Gascón

Cibernautas critican a Karla Sofía Gascón por sus comentarios hacia Zoe Saldaña

Como era natural, estos comentarios no pasaron desapercibidos en redes sociales. Algunos usuarios destacaron que Karla Sofía “cada vez se hunde más”.

Estos fueron algunos comentarios:



“Esa mujer solita se hunde cada vez más”,

“Ese es un argumento, no pues wow”,

“Como diría @kidcoltrane ‘¿cómo voy yo a ser -pobrófobo- si hasta dos esclavos tengo?’”

“Literalmente hizo el movimiento ‘tengo un amigo negro’”

“Mejor que ya no hable”

“Ya siéntese señora”

Al momento, la actriz no se ha pronunciado a la nueva polémica que la atañe. Por su parte, Zoe Saldaña todavía no ha dado respuesta a las declaraciones de Karla Sofía Gascón.

