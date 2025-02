Alfredo Adame asegura que Karla Sofía Gascón es investigada por promover a un cirujano plástico falso

Karla Sofía Gascón al parecer podría estar involucrada en un problema legal junto con el supuesto cirujano plástico Rodrigo “N”, mejor conocido como ‘Dr. RAQ’. Este doctor fue detenido en Querétaro y vinculado a proceso por el presunto delito de usurpación de profesión, por supuestamente realizar procedimientos quirúrgicos sin contar con la titulación necesaria. Lo denunció una persona que presentó complicaciones graves después de realizarse una cirugía con el supuesto médico.

Karla Sofía Gascón cierra su X / Redes sociales

Alfredo Adame destapa escándalo: Karla Sofía Gascón y el cirujano falso ‘Dr. RAQ’

El actor Alfredo Adame aseguró que la protagonista de Emilia Pérez está siendo supuestamente investigada por la Fiscalía general del estado de Querétaro: “Mis abogados me contaron hace unos días que traían el asunto de este doctor y que en la carpeta judicial aparece el nombre de Karla Sofía Gascón. Ya se judicializó la carpeta. No sé si vayan a llamarla. Hasta el momento ella no ha dicho nada”.

Karla Sofía Gascón se sometió a una operación con el supuesto cirujano ‘Dr. RAQ’, posiblemente a cambio de promoción. Sin embargo, el supuesto cirujano no tiene un buen historial.

“Se fue a hacer una operación con un doctor llamado ‘Dr. RAQ’. Seguramente hizo un intercambio con él, a cambio de que le hiciera promoción. Este doctor les realizó cirugías a 100 personas, de las cuales 7 murieron y otras 20 lo denunciaron por negligencia médica”, dijo el actor y añadió:

Este señor es médico general, no médico cirujano ni cirujano plástico. Así estuvo operando. No tiene licencia para hacer esos procedimientos. Repito, mis abogados levantaron 7 denuncias por asesinato y otras 20 denuncias por asesinato y otras 20 de personas que se operaron con él. Lo acaban de detener hace poco en Querétaro. Está en la cárcel. Alfredo Adame

Alfredo Adame ¿Cómo es su relación con Karla Sofía Gascón?

“Karla Sofía Gascón está totalmente incriminada, porque anduvo promoviendo al doctor”.

Alfredo nos cuenta cómo es la relación con Gascón, a quien conoce desde hace varios años. “Hace unas semanas le preguntaron sobre que Eduardo Verástegui y yo no la reconocemos como mujer. Entonces agarró y dijo: ‘Cuando me los encuentre en la calle, les voy a gritar ‘Eduarda’ y ‘Alfreda’”.

“La prensa vino conmigo y me preguntó sobre eso. Yo les respondí que cuando lo viera en la calle le iba a gritar: ‘¡Hey, señor! Sí, usted, señor, al que se le asoman los hu.... ¿Por qué anda diciendo que soy ‘Alfreda’ cuando mi género está bien definido? Soy masculino y me gustan las mujeres. ¿Por qué usted me llama ‘Alfreda’?’”, concluyó.

Alfredo Adame / Redes sociales

Detalles de la operación estética de Karla Sofía Gascón con ‘Dr. RAQ’

Karla Sofía Gascón se sometió a una intervención estética con el Dr. Rodrigo ‘N’, mejor conocido como ‘Dr. RAQ’, en octubre de 2023 en Querétaro. Tuvo un cambio radical en su físico. Le retocó los glúteos, le hizo una armonización facial, le colocó un injerto de tejido graso en los pómulos y en la sien, y le realizó un rejuvenecimiento para quitarle 10 o 15 años de encima.

La operación duró 3 horas y media. El costo de los 5 procedimientos fue de alrededor de 300 mil pesos.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

En los 80, participó en varios programas en España, como La tele es tuya, colega o El águila de fuego . Trabajó para la televisión italiana y para la BBC. También intervino en algunas series, como El súper y Calle nueva .



o . Trabajó para la televisión italiana y para la BBC. También intervino en algunas series, como y . En 2009 llegó a México y trabajó en: Corazón salvaje, Llena de amor (2010), Una familia con suerte (2011), El cura y el veneno (2011). Su carrera se catapultó con la cinta Nosotros los Nobles , en 2013, con el papel de “Peter”. También ha participado en: El señor de los cielos (2014), Rebelde, la serie (2022) y Emilia Pérez (2024).



(2010), (2011), (2011). Su carrera se catapultó con la cinta , en 2013, con el papel de “Peter”. También ha participado en: (2014), (2022) y (2024). En 2018 sacó un libro autobiográfico: Karsia, una vida extraordinaria.



Estuvo en el reality MasterChef celebrity (2022), donde quedó en quinto lugar.

