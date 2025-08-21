Querida influencer al borde de la muerte tras accidente con un accesorio de ropa: ¿Qué sucedió?

Una querida influencer vivió un momento de terror durante una noche de moda en Adelaide, Australia, cuando un suceso por poco termina con su vida trágicamente. El incidente ha generado conciencia sobre los peligros cotidianos de la moda mal aplicada. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quién es la influencer australiana que estuvo al borde de la muerte?

Eli Moulton una influencer de moda australiana, empresaria y madre de dos hijos, reconocida por su estilo elegante y su autenticidad en redes sociales. Con sede en Adelaide, Eli ha construido una sólida comunidad digital donde comparte su vida cotidiana, consejos de moda y reflexiones personales.

Es propietaria de un exitoso negocio de alquiler de vestidos, lo que le ha permitido combinar su pasión por el diseño con el emprendimiento.

Eli se ha consolidado como una voz influyente en temas de estilo responsable, mostrando que se puede ser glamorosa sin poner en riesgo la salud. Su carisma y transparencia siguen inspirando a miles de seguidores.

Lee: Asesinan a influencer mexicano de 42 años; ¿quién era Camilo Ochoa, ‘el Alucín’?

Eli Moulton / IG: eli__moulton

¿Por qué la influencer Eli Moulton estuvo al borde de la muerte?

Lo que prometía ser una noche de lujo y estilo para la influencer australiana Eli Moulton casi termina en tragedia. La empresaria y madre de dos hijos asistió el pasado 11 de agosto a un evento de lanzamiento del concesionario BMW en Glenelg, Adelaide. Vestida con un elegante vestido negro y una bufanda larga como accesorio principal, Eli jamás imaginó que esa elección de moda casi le costaría la vida.

Tras salir del evento y al subir a su auto, la bufanda se deslizó accidentalmente hacia debajo del vehículo en movimiento. El resultado fue un momento de pánico: la prenda se tensó con fuerza alrededor de su cuello, generando una intensa fricción que le provocó una quemadura severa en la piel. Aunque el accidente no derivó en consecuencias fatales, una gran marca rojiza quedó visible en su cuello, denotando la gravedad del suceso.

“Parecía una escena sacada de una película de terror” Testigo

Moulton logró liberarse a tiempo, pero su historia resuena como una advertencia sobre los peligros de prendas sueltas cerca de maquinaria o vehículos.

Mira: Muere querida influencer: se metió a bañar, subió una foto nostálgica y ya no salió con vida

Eli Moulton accidente / Redes sociales, IG: eli__moulton

¿Quién es Isadora Duncan, bailarina que murió por una bufanda?

El caso de Eli Moulton ha generado eco por la naturaleza inusual del accidente. En sus redes sociales, la influencer compartió lo sucedido con humor, pero también con responsabilidad. “El vestido que me agarró por el cuello... esta vez fue real”, publicó junto a una imagen de la marca en su piel. Y aunque intentó mantener el ánimo alto, el mensaje de fondo fue contundente: no vale la pena sacrificar la seguridad por un look.

El incidente recuerda a la trágica historia de la bailarina Isadora Duncan, quien murió en 1927 cuando su bufanda se enredó en la llanta trasera del automóvil en el que viajaba. Aunque los tiempos han cambiado, los peligros relacionados con vestimenta suelta siguen siendo una amenaza real, especialmente en contextos donde se interactúa con vehículos o maquinaria en movimiento.

Las bufandas largas, abrigos de gran tamaño, joyería suelta o incluso mochilas mal ajustadas pueden representar un riesgo si no se manejan con cuidado. Moulton aprovechó su visibilidad para hacer un llamado a la conciencia colectiva, instando a su audiencia a tomar precauciones antes de conducir o estar cerca de cualquier tipo de mecanismo móvil.

Lo que pudo haber sido una tragedia se transformó en una lección de vida para Moulton y muchos de sus seguidores.

Lee: Muere influencer y activista a los 22 años: luchaba con extraña enfermedad desde niña