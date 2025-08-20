¿Murió la influencer AimeP3 a los 36 años? La famosa rompe el silencio y desmiente información falsa

Marisol Domínguez Maya, mayormente conocida como AimeP3, encendió las alarmas en redes sociales luego de que trascendió la noticia de su presunta muerte. Sin embargo, la polémica creadora de contenido no tardó en salir a desmentir dicha información a través de sus plataformas digitales.

En la red se conmocionaron con la noticia de la presunta muerte de la influencer mexicana AimeP3. Incluso, diversos internautas, de inmediato, comenzaron a preguntar si era cierta la información difundida. No obstante, la creadora de contenido lanzó un contundente mensaje en contra de quienes iniciaron dichas especulaciones.

¿Por qué dijeron que el influencer AimeP3 murió? Desmienten noticia falsa

La confusión inició el pasado martes 19 de agosto. Diversas cuentas de redes sociales viralizaron la noticia falsa de la supuesta muerte de AimeP3, famosa influencer mexicana, lo cual desató preocupación entre sus seguidores.

En ese momento no existieron fuentes oficiales ni confirmación de la familia de la influencer sobre su presunto deceso, pero la noticia se regó como pólvora.

Sin embargo, todo apuntó a que se trató de un rumor sin fundamento, pues la creadora de contenido reapareció en sus cuentas oficiales, donde compartió que todo se trató de una publicación FALSA.

¿Qué dijo la influencer AimeP3 de que dijeron que se murió?

Marisol Domínguez Maya, AimeP3, utilizó sus redes sociales para desmentir contundentemente la noticia falsa de su muerte. A través de su cuenta oficial de Facebook, la creadora de contenido publicó una captura de la página en la que informaron sobre su presunto deceso y explotó en su contra.

“Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimient0’ de mi persona, una vez quizá... por mame, pero una, otra y otra vez ya basta no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía. Les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida”, escribió Marisol.

Además, la creadora de contenido también estuvo activa en sus redes sociales, lo que dejó totalmente claro entre usuarios que AimeP3 estaría totalmente enfocada con la reciente llegada de su bebé.

Finalmente, algunos cibernautas reprobaron la difusión de la noticia falsa de la presunta muerte de Marisol.

¿Quién es Marisol Domínguez Maya, AimeP3?

Marisol Domínguez Maya, conocida como AimeP3, nació el 20 de marzo de 1989 en Ciudad Nezahualcóyotl. Es una influencer mexicana famosa por su estilo irreverente, videos caóticos y recetas poco habituales que la hicieron viral desde 2011.

Su personalidad polarizadora la ha llevado tanto a ganar fans como a recibir duras críticas, especialmente tras acusaciones de supuesto maltrato animal. En 2025, AimeP3 sorprendió al anunciar su embarazo y luego celebró el nacimiento de su hijo, lo que marcó una nueva etapa en su vida.