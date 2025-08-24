Manu Nna reacciona a las críticas por bajar de peso: “La gente relaciona la gordura con la fealdad”

Hace 6 meses, el actor y comediante Manu Nna (34 años) se sometió a una cirugía. Tras la operación, perdió varios kilos, lo que le ha permitido sentirse mejor y lucir más delgado.

¿Por qué Manu Nna bajó de peso y cómo responde a las críticas?

Manu Nna reveló por qué bajo de peso: “Estuve enfermo. Me quitaron la vesícula y a partir de ahí me metieron a un régimen alimenticio. Es llevarlo bien desde hace 6 meses. Ya sabes, la gente siempre va a hablar del cuerpo de los demás, si me veo mejor o no. Todo el mundo me dice: ‘Qué guapo’ y no sé qué”.

Sobre las críticas sobre su cuerpo aseguró:

“No dejé de ser guapo porque era gordo. La gente relaciona la gordura con la fealdad. Hay que checar nuestras gordofobias. Aprendí a comer, hago mucho ejercicio y llevo el régimen”. Manu Nna

¿Cuál es la dieta que sigue el comediante Manu Nna?

El actor nos compartió en qué consiste su plan alimenticio: “Mucha proteína, saber comer a mis tiempos y no excederme en algunas cosas. Hago de 3 a 5 comidas al día, por lo menos. En un día, en la mañana desayuno huevo y verduras. En la comida igual. Trato de dejar las harinas y el azúcar, que es lo que más daño nos hace. Entre comidas, consumo snacks, como nuececitas o gelatina”.

El ‘standupero’ Manu Nna dijo que le encanta su nuevo aspecto: “Yo siempre la paso bien en el peso que esté. Simplemente es una condición médica. Es eso”. Sobre cuántos kilos llegó a perder: “Eso es algo personal de lo que no quiero hablar”, concluyó.

¿Quién es Manu Nna?

Manu Nna es un comediante mexicano que ha alcanzado la fama gracias al standup. Este género se convirtió en su principal herramienta para expresarse, posicionándose como uno de los standuperos más destacados de México. Su estilo se caracteriza por el humor autocrítico y reflexivo, abordando temas como la homosexualidad y la doble moral. En 2017 lanzó su especial Simplemente Manu Nna en Netflix, y en 2021 ganó el reality Bake Off: Celebrity México de HBO Max.

En una entrevista exclusiva para ‘El mitangrit de Horacio Villalobos?, presentado por tVNotas, Manu Nna contó su historia, desde sus orígenes vendiendo baguettes hasta ser un pionero del stand up en Netflix.

El destacado comediante mexicano, hermano de la reconocida actriz Michelle Rodríguez, nos reveló cómo fue que llegó a hacer su especial “Simplemente Manu NNa” ¡que cambió su vida!