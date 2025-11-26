Víctima de ‘Fofo’ revela lo que realmente pasó tras la agresión; ¿hubo disculpas y reparación del daño?

Edith relató que, a pesar del paso del tiempo, aún no logra superar el trauma que le dejó la agresión física que sufrió por parte de Rodolfo ‘N’, y contó si el influencer conocido como ‘Fofo’ se disculpó con ella.

Explicó que el recuerdo del incidente sigue presente en su vida diaria y que el proceso para recuperar estabilidad emocional continúa siendo un desafío que enfrenta paso a paso.

‘Fofo’ fue sentenciado a más de 17 años de prisión por las agresiones contra Edith, aunque buscó modificar el tipo de delito mediante una apelación. / Foto: Redes sociales

Caso ‘Fofo': las agresiones que sufrió Edith

El caso de ‘Fofo’, tomó relevancia nacional en 2024, cuando se difundió un video en el que se le observa agrediendo físicamente a Edith en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Posteriormente el influencer fue detenido y comenzó su proceso legal.

Aunque la defensa del joven buscó que se le procesara por el delito de lesiones, la Fiscalía General del Estado de México (FGEM) sostuvo que la gravedad de los daños sufridos por la víctima ameritaba una acusación por feminicidio en grado de tentativa. Edith, una mujer de más de 50 años, permaneció cerca de 20 días hospitalizada recuperándose de las heridas que, según la carpeta de investigación, pusieron en riesgo su vida.

Posteriormente la defensa de Rodolfo ‘N’ le propuso aceptar un procedimiento abreviado que habría reducido su sentencia a 11 años de prisión. Sin embargo, rechazó la oferta, lo que llevó a que su abogado renunciara al caso. En enero de este año, el influencer fue declarado culpable.

La víctima de ‘Fofo’ ‘N’ explicó que sigue enfrentando secuelas físicas y emocionales a dos años del ataque. / Foto: Redes sociales

¿'Fofo’ se disculpó con Edith tras golpearla?

Edith aclaró que, desde el día de la agresión, jamás recibió una disculpa directa de Rodolfo. Recordó que, tras el incidente, únicamente se acercaron unos policías para preguntarle “cuánto quería para sus medicinas”, algo que ella interpretó como un intento de minimizar lo ocurrido. Subrayó que nunca hubo un gesto personal del influencer para reconocer el daño ni para ofrecerle una disculpa genuina.

La víctima explicó que su decisión de acudir a la fiscalía fue consecuencia de esa ausencia de responsabilidad por parte de Fofo. Señaló que, si él hubiera acudido en ese momento a hablarle de frente y a pedirle perdón, el proceso quizá habría tomado otro rumbo.

“Es bien difícil perdonar a alguien que te agrede”, dijo Edith durante una entrevista con Gerardo Escareño para su canal Vaya Vaya, al insistir en que no esperaba dinero ni favores, solo un acto básico de reconocimiento del daño que sufrió.

Edith destapa la verdad sobre lo que vive después de la agresión de ‘Fofo’. / Foto: Redes sociales

¿Edith recibió reparación del daño por parte del ‘Fofo’?

A dos años del ataque, Edith enfrenta un escenario que describe como imposible de dejar atrás. Las secuelas físicas continúan presentes: perdió implantes, experimenta dificultades respiratorias cuando se agita y convive con episodios de ansiedad y miedo que aparecen sin previo aviso.

Explicó que intentó apoyarse en el tiempo, en la terapia psicológica y en retomar sus actividades cotidianas, pero aún así la experiencia sigue marcando su vida. “Es una situación tan difícil que en la vida la puedes superar. Yo pensé que el tiempo, tal vez los psicólogos o hacer tus actividades del día a día… y no, es algo que ya no superas”, señaló.

Edith también compartió que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de apoyo o compensación relacionada con los gastos médicos y revisiones a las que tuvo que someterse tras la agresión. Explicó que el proceso legal sigue abierto para ella, pues aunque Rodolfo ‘N’ fue sentenciado, su apelación retrasó cualquier resolución definitiva.

“Yo a la fecha no he recibido absolutamente nada. Todo esto que me sucedió y tuve que ir a que me checaran… yo no he recibido absolutamente nada, ¿por qué razón? Porque esto todavía no concluye”, comentó. Añadió que el influencer buscó modificar el tipo penal con la intención de obtener su libertad, pero el recurso fue rechazado.

En enero de este año, ‘Fofo’ fue declarado culpable y recibió una condena de 17 años y seis meses de prisión. Tras la sentencia, el influencer fue recluido inicialmente en el penal de Tlalnepantla, Estado de México. Semanas después, autoridades decidieron trasladarlo al centro penitenciario de Texcoco, luego de que se difundió un video en redes sociales donde se observa a elementos de seguridad del penal agrediéndolo, lo que generó preocupación por su integridad dentro de la cárcel.

