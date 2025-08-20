Ex de Santa Fe Klan responde a los rumores ¿Fofo es el verdadero padre de su hijo?: “Estaba superintenso”

Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, volvió a ser tema de conversación tras romper el silencio sobre los rumores de la paternidad de su único bebé. La creadora de contenido se sinceró sobre los señalamientos de que, supuestamente, Rodolfo ’N’, Fofo, sería el verdadero papá del menor.

La influencer Maya Nazor recordó cómo conoció a Fofo, influencer que fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Tuvieron un romance?

¿Qué dijo Maya Nazor sobre los rumores de la supuesta paternidad de Fofo con su hijo?

Tiempo atrás, el influencer Fofo sugirió en una entrevista que el bebé que en ese momento esperaba Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, supuestamente podría ser suyo, lo cual desató un fuerte escándalo en redes sociales.

Ante estas declaraciones, Nazor y el rapero no hablaron acerca de las especulaciones sobre la paternidad de su bebé. Ahora, la creadora de contenido rompió el silencio y aclaró lo que Rodolfo ’N’ insinuó sobre, presuntamente, ser el verdadero papá de su hijo.

Mediante una plática en el pódcast de Maug1, Maya desmintió todo lo que sugirió Fofo sobre ser el presunto verdadero papá de su pequeño. Aseguró que ella nunca salió a aclarar dichas declaraciones porque no le gusta ser parte de este tipo de polémicas.

“Falso, falso, falso. Yo nunca salí a hablar nada de eso porque, pues, es que la gente que me sigue sabe que yo no soy de estar respondiendo a las polémicas. O sea, me han dicho mil cosas que la neta, rara vez salgo a defenderme porque también uno tiene sus límites y dices: ‘Ya estuvo bueno’”. Maya Nazor

¿Cómo se conocieron Maya Nazor, ex de Santa Fle Klan, y Fofo?

Eso no es todo, Maya Nazor también recordó cómo conoció a Fofo en 2017. Contó que salieron de fiesta junto a unas amigas del influencer en CDMX.

“Cuando salió la primera polémica de Fofo yo estaba todavía con mi ex, todavía ni siquiera estaba embarazada… Yo nunca lo conocí en persona, nunca hablábamos, ni nada. Yo ya lo medio lo veía a él en redes, obviamente, te digo, yo ya tenía seguidores. ‘(Me dijo): ¿De dónde eres?’. (Le dije): ‘De Cuerna’. (Me dijo): ‘Voy a salir en Ciudad de México, ¿quieres ir con unas amigas?’. (Le contesté): ’Sí’. Le dije a unas amigas, fuimos, echamos fiesta, yo estaba soltera y estaba súperchiquita”, contó Nazor.

Finalmente, Maya Nazor contó que, esa noche, Fofo quería continuar con la fiesta y se mostró demasiado insistente con ella, lo que hizo que la influencer se sintiera incómoda y en alerta.

“Piensas que todos son buena onda y pues no… Estuvimos en la fiesta todos y, al final, yo me fui con mis amigas y el güey se superadió porque quería ir afuerzas, o sea, estaba superintenso. (Decía): ‘Vámonos de after, vámonos de after’… Le tuvimos que hablar a la mamá de la amiga… Es todo un personaje, yo creo que tiene algo mental, tiene una condición, sí, no es una persona normal”, concluyó.

¿Quién es Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan?

Maya Zepeda Nazor (Cuernavaca, 5 de enero de 1999) es una influencer, modelo y creadora de contenido mexicana que se hizo popular en YouTube, Instagram y TikTok por su contenido de moda, belleza y estilo de vida.

En 2021, Maya Nazor inició una relación con el rapero Santa Fe Klan, con quien tuvo a su hijo. La pareja terminó a finales del 2022. Además de su faceta como madre e influencer con millones de seguidores, Maya es emprendedora y lanzó su marca de accesorios ‘Pleyada’.