Novia de Fofo confirma que ella intentó tomar la decisión más difícil de su vida

La ausencia de Melanie Lattanzi, novia de Fofo, en las audiencias de juicio por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra del famoso, ha generado gran preocupación. Se han celebrado audiencias con motivo del juicio que enfrenta Fofo tras agresiones a una mujer de alrededor de 50 años en un estacionamiento, que requirieron que la agredida pasara 20 días en el hospital, pues el joven es experto en artes marciales.

Aunque se esperaba que la novia de Fofo declarara, ya que estuvo presente el día de los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024 en Naucalpan, Estado de México, su no comparecencia ha sido justificada por razones personales y según Fofo, indicó en la audiencia que se ausentó porque tenía lastimada una pierna.

Sin embargo, recientemente se descubrió que esa no fue la razón principal o más bien, que eso tuvo que ver con un motivo más fuerte.

Melanie no asistió a la audiencia de Fofo / Instagram

¿Por qué no se presentó la novia de Fofo a declarar?

Rodrigo Márquez, hermano de Fofo, explicó en una reciente declaración tras la última audiencia que el motivo de la ausencia de Melanie se debe a su delicado estado de salud mental. Según el testimonio, la pareja del influencer ha estado sufriendo fuertes trastornos emocionales derivados de la exposición mediática y los ataques constantes en redes sociales por la detención de Fofo.

“Melanie está muy afectada. Incluso ha tenido conductas su…das debido a todo lo que se ha dicho y mostrado en redes. Ella no está en disposición de venir a declarar en este momento”, señaló Rodrigo, haciendo un llamado a cesar el acoso hacia la pareja de su hermano.

La novia de Fofo lo sigue apoyando / Instagram

El hermano de Fofo agregó que Melanie está recibiendo tratamiento psiquiátrico desde hace diez meses debido a un cuadro de depresión y ansiedad.

Por otra parte, el reportero Fernando Cruz indicó en redes sociales una supuesta declaración más amplia de Fofo a la explicación que le habría dado a la autoridad por la ausencia de su novia como testigo.

“En audiencia, la defensa del Fofo dijo que ella no se presentó a declarar porque presenta un cuadro de depresión y ansiedad, además de que ha recibido amenazas... por lo que hace 10 meses permanece en tratamiento psiquiátrico”, dijo. También aseguró que la joven habría intentado partir a otro plano existencial.

Revelan que la novia de Fofo tiene ansiedad y depresión / Twitter

¿Qué dijo la novia de Fofo?

Melanie usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y confirmó la información diciendo: “Me gustaría salir a desmentir esto, pero es la verdad, una verdad difícil de compartir y tener que dar explicaciones públicas. Es algo que me incomoda y que sé que es exponerme a más od... y que me va a terminar afectando más”.

Y continuó reafirmando la información: “Desde hace aproximadamente 10 meses he sido expuesta a difamaciones, señalamientos, amenazas y juicios. Actualmente me encuentro bajo un tratamiento psiquiátrico y en terapia solo les pido respeto, empatía y sobre todo, que dejemos de normalizar el od...”.

Novia de Fofo manda mensaje pues intentó dejar este mundo / Instagram

Melanie dejó una petición a quienes la atacan por lo que hizo Fofo, quien podría enfrentar una pena de 40 años de cárcel en caso de ser declarado culpable: “Antes de atacar, que recuerden que hay vidas y sentimientos detrás de las pantallas que ustedes desconocen. No soy responsable de las acciones de mi pareja, y este error que él cometió me duele profundamente, sin embargo, nunca he justificado su acción”.

“Gracias a quienes me han apoyado día con día en silencio y con amor. Hoy sigo aquí porque estoy aprendiendo a encontrar fuera y esperanza a todo esto. Nadie está exento de vivir una situación así. No se puede construir justicia desde el odio ni sanar desde la venganza”, finalizó.

¿Fofo se casó en la cárcel?

Aunque el influencer Fofo había revelado su nuevo estado civil en una de las audiencias, su hermano aclaró que existe un papel de concubinato para que Melanie pueda visitarlo, no obstante, mencionó aún no hay un matrimonio entre ellos.

Esto, luego de que hubo información que parecía indicar que el influencer y su novia sí se casaron dentro del Penal de Barrientos donde se encuentra encerrado enfrentando acusaciones de feminicidio en grado de tentativa por la agresión a una mujer en un estacionamiento.

